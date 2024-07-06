Общество

В Кировском районе Волгограда ограничили подачу горячей воды из-за ЧП на насосной станции

Общество 06.07.2024 21:11
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06.07.2024 21:11


Подача холодного водоснабжения потребителям Красноармейского, Кировского и Советского районов осуществляется в полном объеме и штатном режиме. Однако для снижения нагрузки на сети водоотводения на период организации временной схемы отвода стоков будет ограничена подача горячего водоснабжения потребителям Кировского района, сообщили V102.RU в «Концессиях водоснабжения».
В то же время на участке разрушения КНС-4 в Красноармейском районе продолжаются работы по разбору поврежденных строительных конструкций. Руководство «Концессий водоснабжения» находится на месте происшествия и организует работу специалистов профильных служб, заявили в компании. В мэрии заявляли, что работы будут вестись круглосуточно.
Напомним, СУ СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту происшествия на юге города. Жертвами взрыва в здании насосной станции, который мог произойти из-за нарушений правил безопасности при проведении сварочных работ, стали двое сотрудников. Еще три человека могут оставаться под завалами. Троим сотрудникам медицинскую помощь оказали на месте - госпитализация им не понадобилась.
В городе создан оперативный штаб по устранению последствий ЧП, обеспечению жителей ресурсом и восстановлению объекта.


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