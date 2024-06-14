Телеком

«Твоя выгода» - билайн предлагает скидки на связь

Телеком 14.06.2024 10:37 Реклама
0
14.06.2024 10:37 Реклама


Новые клиенты оператора могут сэкономить на услугах связи до 900 рублей.
Специальное предложение «Твоя выгода» действует для новых абонентов из Ростовской области, Краснодарского края, Волгоградской области и Ставропольского края. Чтобы получить скидку на услуги связи, нужно обратиться в офис продаж билайна и купить новую СИМ-карту с Тарифом «UP», выбрав любого аппера – панду Тапа, робота Пинга, дракона Юнга, пчелу Базю или кота Пуша. Каждый из апперов обладает суперспособностью. Это дополнительная опция, которая выгодно прокачивает тариф: от безлимитного трафика в соцсетях до скидки на звонки в роуминге.
На выбор предлагается два абонемента: при оплате услуг связи на 1200 рублей клиент получает 400 бонусных рублей на счете. При оплате 1600 рублей на его счет дополнительно приходит 900 рублей.  Важно, что апперов, минуты и Гб можно менять, и бонусы при этом сохраняются. Бонусные рубли можно потратить на оплату по тарифному плану. Подробности читайте на сайте.
Реклама. ПАО «ВымпелКом», beeline.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
11.06.2024 14:45 Реклама
Телеком 11.06.2024 14:45 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.06.2024 12:28 Реклама
Телеком 11.06.2024 12:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.06.2024 11:41 Реклама
Телеком 07.06.2024 11:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.06.2024 17:29 Реклама
Телеком 06.06.2024 17:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.06.2024 10:29 Реклама
Телеком 06.06.2024 10:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.06.2024 17:21 Реклама
Телеком 05.06.2024 17:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.05.2024 10:05 Реклама
Телеком 29.05.2024 10:05 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.05.2024 13:44
Телеком 28.05.2024 13:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.05.2024 15:58 Реклама
Телеком 23.05.2024 15:58 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.05.2024 13:25
Телеком 23.05.2024 13:25
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.05.2024 10:14 Реклама
Телеком 23.05.2024 10:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.05.2024 13:10 Реклама
Телеком 22.05.2024 13:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.05.2024 14:22 Реклама
Телеком 20.05.2024 14:22 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.05.2024 14:49
Телеком 16.05.2024 14:49
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.05.2024 11:32 Реклама
Телеком 16.05.2024 11:32 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

10:51
В Волгоградской области УФСБ устроило облаву на браконьеров. Задержаны 12 человекСмотреть фотографииCмотреть видео
10:37
«Твоя выгода» - билайн предлагает скидки на связьСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде на Семи ветрах обнаружен труп упавшего с 22-го этажа мужчиныСмотреть фотографии
10:28
Капитан МВД в отставке Михаил Покручиный из Урюпинска погиб в зоне СВОСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде 11-летняя школьница попала под колёса Volkswagen TiguanСмотреть фотографии
09:56
Под Волгоградом мужчина забил до смерти 70-летнего родственникаСмотреть фотографии
09:52
В Волгоградской области 12 тыс. медработников получают соцвыплатыСмотреть фотографии
09:36
Потерпевшая по делу душительницы Ахметовой потерялась по дороге в судСмотреть фотографии
09:23
Волжская ГЭС снизила сброс воды до 5,5 тыс. кубометров в секундуСмотреть фотографии
09:15
Волгоградцы могут выиграть миллион на ремонт за покупки в «Пятёрочке»Смотреть фотографии
08:42
Под Волгоградом полуголый человек устроил погром в детской школе танцевСмотреть фотографииCмотреть видео
07:58
Над Волгоградской областью силы ПВО ночью сбили два беспилотникаСмотреть фотографии
07:48
Пациент микрохирургии глаза умер в реанимации в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:59
Облкомприроды требует от мэрии Волгограда в суде возврата 9 млн рублейСмотреть фотографии
21:16
Приставы задержали по дороге в Армению прикинувшегося бедняком экс-бизнесменаСмотреть фотографии
20:36
Горе луковое: колония УФСИН проиграла суд из-за 20 тонн обмороженных овощейСмотреть фотографии
20:09
Проблему выживания рядом с волгоградцами растений и животных обсудили в облдумеСмотреть фотографии
20:00
Под Волгоградом сорвавшего строительство детсада подрядчика накажут на 7,4 млн рублейСмотреть фотографии
19:31
Волгоградка отсудила деньги у продавца полуживого шпицаСмотреть фотографии
19:23
В Саратовской области возбудили серию дел после нападений бездомных собак на жителейСмотреть фотографии
19:11
«Окопные свечи делаете - вот и пользуйтесь»: в Михайловке молодежный центр и волонтеров СВО обесточили из-за долгаСмотреть фотографии
18:53
На проблему обездоленной сестры участника СВО обратил внимание глава СК БастрыкинСмотреть фотографии
18:32
Успеть до Суперкубка? У пешеходов отобрали асфальт возле «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
18:05
Волжанин спустил на ставках в казино выплату за ранение брата-участника СВОСмотреть фотографии
17:45
В Волгоград приехали новые мусоровозы-«силачи»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:57
Полуторогодовалая девочка выпала из окна в Дубовке Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:47
В Волгоградской области за развитие экономики наградят сотрудников ВолгГМУСмотреть фотографии
15:44
«В медицине нет случайных людей»: интервью с руководителем волгоградского медцентраСмотреть фотографии
15:16
Отбил гранату головой: истории чудесных спасений рассказали награжденные медалями бойцы СВОСмотреть фотографии
14:43
В Волгограде поставщика новых троллейбусов оштрафовали на 4 млн за сорванный гарантийный ремонтСмотреть фотографии
 