«Твоя выгода» - билайн предлагает скидки на связь

Телеком 14.06.2024 10:37 Реклама
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14.06.2024 10:37 Реклама
Новые клиенты оператора могут сэкономить на услугах связи до 900 рублей.
Специальное предложение «Твоя выгода» действует для новых абонентов из Ростовской области, Краснодарского края, Волгоградской области и Ставропольского края. Чтобы получить скидку на услуги связи, нужно обратиться в офис продаж билайна и купить новую СИМ-карту с Тарифом «UP», выбрав любого аппера – панду Тапа, робота Пинга, дракона Юнга, пчелу Базю или кота Пуша. Каждый из апперов обладает суперспособностью. Это дополнительная опция, которая выгодно прокачивает тариф: от безлимитного трафика в соцсетях до скидки на звонки в роуминге.
На выбор предлагается два абонемента: при оплате услуг связи на 1200 рублей клиент получает 400 бонусных рублей на счете. При оплате 1600 рублей на его счет дополнительно приходит 900 рублей. Важно, что апперов, минуты и Гб можно менять, и бонусы при этом сохраняются. Бонусные рубли можно потратить на оплату по тарифному плану. Подробности читайте на сайте.
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