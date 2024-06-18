Телеком

«Ростелеком» выходит на рынок услуг бронирования отелей

Телеком 18.06.2024 12:13 Реклама
0
18.06.2024 12:13 Реклама


«Ростелеком» намерен стать поставщиком услуг бронирования отелей первого выбора для сегментов В2В и В2G. Компания разрабатывает собственное решение — отельный консолидатор Ростелеком Travel Tech (RTT), построенный на специализированной ИТ-платформе. Оператором отельного консолидатора выступает ООО «СБО».
Консолидатор RTT включает ряд функциональных модулей, которые позволят заказчикам верифицировать отели и иные места размещения, типизировать клиентов, отбирать предложения в соответствии со своей трэвел-политикой, вводить для отелей специальные тарифные планы и т.д. Решение обеспечивает возможность вести юридически значимый электронный документооборот с отелями с выгрузкой в 1С, делать бронирование в реальном времени без овербукинга и использует технологии ИИ.
Отельный консолидатор RTT напрямую свяжет через единое окно отели и средства коллективного размещения с конечными потребителями из сегментов В2В и В2G через онлайн-инструменты агентств делового туризма (TMC, Travel Management System), предоставляя клиентам удобство пользования и оперативность в процессе бронирования отелей с мгновенным онлайн-подтверждением. 
Так, например, единое окно для государственных предприятий обеспечит экономию и контроль бюджетов, исключит риски и позволит автоматизировать взаимодействие этого сектора экономики с отелями.
Услуги бронирования предоставляются по хорошо зарекомендовавшей себя сервисной модели без дополнительных затрат заказчика на оборудование, программное обеспечение и содержание штата специалистов. 
— Мы активно участвуем в развитии отельного бизнеса, помогая отельерам быстро и эффективно получать новых клиентов, увеличить заполняемость номеров в корпоративном сегменте, а также выходить на новые сегменты рынка. Мы намерены стать надежным и эффективным технологическим партнером по дистрибуции для отельеров России. Мы видим востребованность автоматизации бронирования в государственном сегменте, поэтому планируем предложить качественную систему для обслуживания задач по командировкам, — сказал генеральный директор компании «СБО» Дмитрий Олиферко. 
— После приобретения компании «Кортеос» создание своего отельного консолидатора, расширяющего взаимодействие с B2B-клиентами, стало для нас очевидным и логичным шагом. Мы готовы и дальше развивать вертикаль оказания услуг корпоративным и государственным клиентам, гибко управляя качеством по всей цепочке предоставления сервисов. Наша компания объединила команду высококвалифицированных экспертов отрасли, благодаря чему мы планируем успешно запустить новый продукт на рынок и охватить все его сегменты, — прокомментировал директор по новым цифровым продуктам «Ростелекома» Андрей Кушнарев.
В декабре 2023 года «Ростелеком» приобрел 60% акций ООО «Кортеос» Разработанная компанией платформа для автоматизации делового туризма Corteos Platform — это система управления корпоративными поездками, оптимизирующая процесс взаимодействия между туристическими агентствами и их клиентами-организациями (корпоративными клиентами, субагентами). Сделка с «Кортеос» стала значимым элементом комплексной программы цифровизации туристической индустрии 
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
14.06.2024 14:15 Реклама
Телеком 14.06.2024 14:15 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.06.2024 10:37 Реклама
Телеком 14.06.2024 10:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.06.2024 14:45 Реклама
Телеком 11.06.2024 14:45 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.06.2024 12:28 Реклама
Телеком 11.06.2024 12:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.06.2024 11:41 Реклама
Телеком 07.06.2024 11:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.06.2024 17:29 Реклама
Телеком 06.06.2024 17:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.06.2024 10:29 Реклама
Телеком 06.06.2024 10:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.06.2024 17:21 Реклама
Телеком 05.06.2024 17:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.05.2024 10:05 Реклама
Телеком 29.05.2024 10:05 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.05.2024 13:44
Телеком 28.05.2024 13:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.05.2024 15:58 Реклама
Телеком 23.05.2024 15:58 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.05.2024 13:25
Телеком 23.05.2024 13:25
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.05.2024 10:14 Реклама
Телеком 23.05.2024 10:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.05.2024 13:10 Реклама
Телеком 22.05.2024 13:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.05.2024 14:22 Реклама
Телеком 20.05.2024 14:22 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:19
В Волгограде ограничат доступ на Мамаев курган 21 июняСмотреть фотографии
15:16
Волгоградский производитель «Арчеда-продукт» представил продукцию на ПМЭФ-2024Смотреть фотографии
15:06
«Продукты пропадают, холодильники текут»: в Волгоградской области хутор выживает без светаСмотреть фотографии
15:03
Цена вопроса 400 рублей: в Волгограде УК без малого месяц не может остановить затопление МКДСмотреть фотографииCмотреть видео
13:49
Под окнами высотного дома в центре Волгограда нашли мертвым 20-летнего парняСмотреть фотографии
13:22
В Волгограде начался монтаж сцены для звездных гостей феста #ТриЧетыреСмотреть фотографии
13:19
Под Волгоградом 87-летнему сельчанину грозит 15-летний срок за убийствоСмотреть фотографии
12:13
Волгоградец сломал шею во время отдыха на реке КумылгеСмотреть фотографии
11:59
«Боюсь, отнимут квартиру»: аферисты загнали в кредитное рабство инвалида детства из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:20
Дрон застукал нелегального мусорщика под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:02
Под Волгоградом потушили пожар на подстанцииСмотреть фотографии
10:50
На пересечении пр. Ленина и ул. Комсомольской в Волгограде разбились три автомобиляСмотреть фотографииCмотреть видео
10:41
Под Волгоградом два человека пострадали в перевернувшемся КАМАЗе с зерномСмотреть фотографии
10:34
Под Волгоградом в больнице скончался пассажир опрокинувшейся «Гранты»Смотреть фотографии
10:24
Губернатор Бочаров встретился с военными на полигонеСмотреть фотографии
10:10
На путепроводе №6 в Волгограде изменили схему движенияСмотреть фотографии
10:05
Под Волгоградом обнаружен труп 47-летнего подводного охотникаСмотреть фотографии
09:59
Волгоградцы не хотят видеть своих детей дворниками и учителямиСмотреть фотографии
09:45
В Волжском на 2 месяца изменится движение автобусов и маршрутокСмотреть фотографии
09:44
В Волгограде из-за задержки самолёта пассажиры не смогли вовремя улететь в АнталиюСмотреть фотографии
09:23
«Ребенку стало плохо»: волгоградцы застряли в многокилометровой пробке на Первой продольнойСмотреть фотографии
08:39
В Волгограде бесследно исчезла 20-летняя девушкаСмотреть фотографии
08:07
Таможенники изъяли в Волгоградской области партию скутеров и байковСмотреть фотографии
06:45
В Камышине инвалиды-колясочники решились на отчаянный «забег» по убитым тротуарамСмотреть фотографии
21:20
В Волгограде такси ушло под землю на парковке ТЦ «Космос»Смотреть фотографии
20:43
Андрей Бочаров обсудит с общественниками планы по развитию регионаСмотреть фотографии
20:05
В Волгограде возобновлено движение трамваев, прерванное «севшей» на пути иномаркойСмотреть фотографии
19:02
В Волгограде на полгода растянули спор о защите чиновников от терактовСмотреть фотографии
18:49
Волгоградцев отправят в паломничество по святыням на байдаркахСмотреть фотографии
18:36
Скончался легендарный футболист «Ротора» Радий РахимовСмотреть фотографии
 