«Ваши пороки – их тайная сила»: 24 июня премьера откровенной драмы «Чистые» на Wink.ru

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06.06.2024 17:29 Реклама
Премьера откровенной костюмной драмы о нравах начала XX века «Чистые» (18+) состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru 24 июня 2024 года. Производством занимаются «НМГ Студия» и компания «Всемирные русские студии». Предпремьерный показ с создателями проекта пройдет в рамках конкурсной программы VI фестиваля сериалов «Пилот». Проект пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Фишер», «Балет», «Библиотекарь» и другие).
Мужские пороки — их главное оружие. Они умеют обольщать и превращать чужую страсть в деньги. Они мечтают о свободе, но путь к ней будет чрезвычайно сложным, а порой и кровавым. В центре истории — судьба куртизанок высшего уровня из подпольного дома терпимости, которая разворачивается в начале XX века в столице Российской империи. Главные роли в сериале исполнили Фёдор Бондарчук, Виктория Исакова, Софья Синицына, Диана Милютина, Никита Кологривый, Марк Эйдельштейн и Даниил Воробьев.
— Эта история — о человеческих пороках и грехах, которые, я бы сказал, не поменялись даже с ходом истории. И спустя сто лет люди также стремятся к чему-то неизведанному, но зачастую это оказывается лишь неправильно поставленными целями. Поэтому «Чистые» — это хороший повод задуматься о своих истинных желаниях, — отметил режиссер проекта Николай Хомерики.
— Матушка — деспотичная, умная, хитрая, сотканная из противоречий. Она — манипуляторша, отсюда и «качели» между ее нежностью и жестокостью. Для меня сцены насилия были самыми тяжелыми на этом проекте. Было сложно осознавать и нести в себе во время съемок эту часть человеческой натуры, — поделилась актриса Виктория Исакова.
— Мой герой Вениамин — гимназист, сын богатого и жестокого мануфактурщика, печальный романтик и настоящий художник, который сталкивается с чем-то потусторонним, новым для себя, что меняет его жизнь, — с любовью. Я играл текст, написанный сценаристом Александром Родионовым, в котором показана некая юродивость Вениамина, но диалоги с ним, скорее, похожи на переплетающиеся узоры, скопление метафор и символов. Я впервые столкнулся с тем, что текст и стиль повествования диктует манеру игры, а Николай Хомерики как режиссер просто дал мне в этом полную свободу, — рассказал актер Марк Эйдельштейн.
— Клоп — парень с улицы, честный, вспыльчивый, открытый. Он много часто подвергает себя опасности, и мы в этом с ним похожи. Поэтому во время съемок сцены на мосту, я решил сам прыгнуть в реку Фонтанку. И даже осень меня не остановила. Во-первых, потому что со мной в этой сцене снимался еще один актер, который решил нырять сам, и я посчитал, что будет неправильно отдать сцену дублеру. А, во-вторых, я всегда мечтал прыгнуть с моста в реку в центре Петербурга. Так что благодаря «Чистым» моя мечта осуществилась, — вспомнил Никита Кологривый.
Санкт-Петербург, 1903 год. В столице империи расцветают Серебряный век и декаданс, роскошь и пороки. В центре истории две обворожительные куртизанки — Стеша (Диана Милютина) и Ксения (Софья Синицына), которые работают в нелегальном публичном доме под контролем благообразной и безжалостной Матушки (Виктория Исакова). Каждой воспитаннице она находит образ, стиль и легенду — метод обмана и очарования мужчин. Девушки продают мужчинам не просто тело, а иллюзию чувств и любви. Кажется, кроме «ремесла» у них ничего нет. Но на самом деле у героинь есть тайная сила — чистота души и стремление к свободе. И с этой силой они смогут изменить все.
Фото ПАО «Ростелеком»
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