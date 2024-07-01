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«Три, четыре, пять – мы смотрели Wink опять»: «Ростелеком» поддержал кинопоказами фестиваль в Волгограде

Телеком 01.07.2024 16:36 Реклама
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01.07.2024 16:36 Реклама


«Ростелеком» выступил официальным партнером третьего масштабного молодежного фестиваля #ТриЧетыре, который проходил в Волгограде 27 — 29 июня, в центре Волгограда. В мероприятии приняли участие более полумиллиона человек из разных регионов России.
Национальный провайдер на верхней террасе Центральной набережной развернул под открытым небом уличный кинотеатр популярной видеоплатформы Wink. Участники фестиваля могли не только посмотреть фильмы, но отдохнуть в лаунж-зоне на мягких пуфах, угоститься попкорном и зарядить гаджеты. Перед просмотром фильмов ведущий увлекал гостей игрой в интерактивную киновикторину. Самые эрудированные кинолюбители получили призы от Wink.
— Поддержка городских массовых мероприятий для «Ростелекома2 стала традиционной. И в этом году мы не могли обойти вниманием такое событие, как масштабный молодежный фестиваль. Мы не в первый раз организовываем просмотр фильмов Wink под открытым небом. Во время фестиваля кинотеатр и интерактивная площадка компании привлекли любителей посмотреть кино на свежем воздухе и приятно провести время. А кто не смог стать нашим гостем, сможет выбрать фильм на свой вкус из множества предложений на цифровой платформе Wink, — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
В этом году насыщенная программа молодежного фестиваля #ТриЧетыре включала мастер-классы, спортивные соревнования, выступления известных музыкальных исполнителей. Волгоград принял участников Всероссийского этапа ГТО и парусной регаты. Во время фестиваля состоялся бал выпускников, а также прошла Всероссийская ярмарка вакансий. 
— Третий фестиваль #ТриЧетыре прошел масштабнее предыдущих, многие площадки были задействованы впервые. Мы увидели искренний интерес гостей, поэтому планируем этот опыт использовать и для других городских праздников, — отметил Александр Синютин, председатель комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.
— Мы в восторге от всех мероприятий фестиваля. Посетили уже много площадок, в кинотеатре «Ростелекома» посмотрели интересный фильм, и, кстати, здесь же зарядили смартфоны. Здорово! От ведущего узнали много полезного о Wink. Обязательно подпишемся. Думаю, что будем пользоваться всей семьей, – рассказала Татьяна Иванова из Краснослободска Волгоградской области.
Цифровой мультимедийный сервис Wink «Ростелекома» объединяет более 400 телевизионных каналов, постоянно пополняемую коллекцию из 80 тысяч кинофильмов, сериалов, концертов и другой видео- и аудиоконтент. Также на Wink есть образовательный блок, облачные игры и караоке. 
Получить информацию о национальном провайдере и его предложениях можно на сайте компании.
Фото предоставлено пресс-службой «Ростелекома».
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388

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