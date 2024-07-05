Телеком

Tele2 улучшила сеть к отпускному сезону в Волгоградской области

Телеком 05.07.2024 15:27 Реклама
0
05.07.2024 15:27 Реклама


Оператор увеличил зону покрытия и провел масштабную работу по расширению и модернизации сетевой инфраструктуры в Волгоградской области. Для обеспечения клиентов качественным сервисом компания провела рефарминг, а также усилила сеть в Волгограде и 12 региональных муниципалитетах. 
Tele2 продолжает развитие сети в Волгоградской области. К началу активного отпускного сезона, который выпадает на июль-август, техническая дирекция компании модернизировала оборудование в крупных городах и небольших населенных пунктах региона. Особое внимание оператор уделил туристическим местам, а также локациям с регулярным ростом 4G-трафика. Проведенные работы способствовали росту интернет-активности– за I полугодие 2024 года объем data-трафика увеличился на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Техническая дирекция компании установила новое оборудование в трафиковых местах Волгограда, Волжского, Котово, Камышина, Котельниково, Михайловки, а также в поселке Кировец Среднеахтубинского района. Скорость мобильного интернета была улучшена в Волжском, Урюпинске, Ленинске, Новоаннинске, Суровикине. Помимо городских агломераций, работы по улучшению сети прошли и в небольших населенных пунктах: в рабочем поселке Средняя Ахтуба, поселках Быково и Октябрьский. 
Особое внимание было уделено модернизации сетевой инфраструктуры в популярных местах отдыха жителей и гостей области. Качество передачи сигнала улучшилось вблизи парка имени Юрия Гагарина, речного порта и главной набережной в Волгограде, на территории «Острова Людникова», парке культуры и отдыха в Котельникове и других достопримечательностей. Улучшения коснулись и транспортных развязок, в том числе тоннеля на Тулака. Кроме того, на старте сезона школьных каникул оператор улучшил покрытие в населенных пунктах Волгоградской области, где располагаются загородные лагеря круглогодичного и летнего пребывания детей. Модернизация коснулась как стационарных, так и палаточных мест отдыха.
Также компания продолжает реализацию программы рефарминга в крупных городах региона. Tele2 расширила полосу частот для быстрой передачи данных в стандарте 4G, использовав ресурсы, ранее задействованные в сетях 3G. Процедура позволила расширить емкость сети, а также увеличить скорость передачи данных до 50%. За I полугодие 2024 года работы прошли на территории Волгограда, Волжского и Камышина, а также в пригороде столицы области – рабочем поселке Городище.
Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Tele2:
— Летом мы традиционно наблюдаем рост нагрузки на сеть в местах притяжения туристов.Знаковые места Волгоградской области посещают гости из других регионов, а местные жители, как правило, выбирают для отдыха более нерастиражированные локации. Учитывая интересы каждой категории, мы подготовили «Тревел-гид», где интересные маршруты найдут и путешественники, впервые посетившие область, и люди, хорошо знакомые с регионом. Чтобы поддерживать привычно высокое качество услуг для наших клиентов, при развитии инфраструктуры Tele2 всегда учитывает сезонность. Так, техническая дирекция компании перед пиком сезона отпусков уделила особое внимание туристическим локациям, местам расположения отелей и гостиниц, а также трафиковым улицам населенных пунктов, чтобы жители и гости Волгоградской области могли комфортно пользоваться всеми привычными сервисами в любой точке региона.
Алексей Кидалов, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области:
— Tele2 – динамичная развивающаяся компания, которая в рамках цифровой экономики проводит мероприятия по расширению инфраструктуры, что позволяет отвечать на растущие потребности пользователей в качественных цифровых услугах. Кроме того, качественная работа сетей связи положительно влияет на туристическую привлекательность и экономический потенциал Волгоградской области.
Фото Tele2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
05.07.2024 11:29 Реклама
Телеком 05.07.2024 11:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.07.2024 16:36 Реклама
Телеком 01.07.2024 16:36 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.06.2024 16:13 Реклама
Телеком 28.06.2024 16:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.06.2024 13:49 Реклама
Телеком 28.06.2024 13:49 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.06.2024 14:28 Реклама
Телеком 26.06.2024 14:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.06.2024 10:10 Реклама
Телеком 26.06.2024 10:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.06.2024 16:00 Реклама
Телеком 24.06.2024 16:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.06.2024 12:13 Реклама
Телеком 18.06.2024 12:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.06.2024 14:15 Реклама
Телеком 14.06.2024 14:15 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.06.2024 10:37 Реклама
Телеком 14.06.2024 10:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.06.2024 14:45 Реклама
Телеком 11.06.2024 14:45 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.06.2024 12:28 Реклама
Телеком 11.06.2024 12:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.06.2024 11:41 Реклама
Телеком 07.06.2024 11:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.06.2024 17:29 Реклама
Телеком 06.06.2024 17:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.06.2024 10:29 Реклама
Телеком 06.06.2024 10:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:46
Легенды футбола Аршавин и Алдонин приедут в Волгоград на СуперкубокСмотреть фотографии
17:29
СК расследовал дело о гибели волгоградца под колесами трактораСмотреть фотографии
17:18
Новые поправки в волгоградские законы разработали депутаты для участников СВОСмотреть фотографии
16:44
«Все понимают – надо место повыше»: новый главный тренер «Динамо-Синары» провел первый смотр командыСмотреть фотографии
16:44
Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hrСмотреть фотографии
16:12
В Волгограде экс-инспектор миграционного отдела «приютил» 588 иностранцевСмотреть фотографии
15:33
Волжанин инвестировал в мошенников 1,5 млн и месяц ждал прибылиСмотреть фотографии
15:27
Tele2 улучшила сеть к отпускному сезону в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:11
Игорь Соколов усилил полузащиту «Ротора»Смотреть фотографии
14:37
В Волгограде главе фирмы из Тамбова грозит 10 лет за хищение 100 млн при капремонтеСмотреть фотографии
14:30
Росприроднадзор возбудил дело из-за ядовитых прудов-накопителей в ЕланиСмотреть фотографии
13:24
В Волгограде зацвел отреставрированный за 15 миллионов фонтанСмотреть фотографии
12:51
Прокуратура обязала чиновников провести ремонт дороги в волгоградском райцентреСмотреть фотографии
12:30
В Волгоградской области поймали группу браконьеров с центнером уловаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:28
Хит продаж по всей России: изучаем автомобили популярного китайского бренда на дорогах ВолгоградаСмотреть фотографии
12:05
Под Волгоградом кусок брусчатки пробил лобовое стекло Nissan и влетел женщине в головуСмотреть фотографии
11:40
Доставили с политравмами. Стало известно состояние пострадавших в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:29
В Волгограде иномарка снесла самокатчика ночью на Аллее Героев: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
Оторвало двигатель. В лобовом ДТП на волгоградской трассе пострадали четыре человекаСмотреть фотографии
10:39
В Ростове судят расстрелявшего бойцов СВО контрактника из ВолгоградаСмотреть фотографии
10:16
Андрей Бочаров обсудил с руководством ФНС результаты совместной работыСмотреть фотографии
09:42
Под Волгоградом на трассе Р-228 произошло страшное ДТП с участием двух легковушекСмотреть фотографии
09:20
На выходных волгоградцев ждет шторм и жара до +38ºСмотреть фотографии
08:44
Силу будущих лесов Волгоградской области измерили в толщину и высотуСмотреть фотографии
07:29
«Отправили претензию»: в поликлинике Котово не удалось запустить лифт после ремонтаСмотреть фотографии
06:28
Росстат: средняя получка волгоградцев в апреле выросла до 57254 рублейСмотреть фотографии
21:21
Ночь будет веселой? МЧС призвало волгоградцев быть готовыми ко всемуСмотреть фотографии
21:03
Остались формальности: «ЭкоЦентр» закрепился в статусе регоператора по обращению с ТКОСмотреть фотографии
20:34
Федерация бокса дала «пожизненное» бойцу Джавиду РзаевуСмотреть фотографии
20:06
Суд перенес рассмотрение жалобы депутата Распутиной на уголовное делоСмотреть фотографии
 