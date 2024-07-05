Tele2 улучшила сеть к отпускному сезону в Волгоградской области





Оператор увеличил зону покрытия и провел масштабную работу по расширению и модернизации сетевой инфраструктуры в Волгоградской области. Для обеспечения клиентов качественным сервисом компания провела рефарминг, а также усилила сеть в Волгограде и 12 региональных муниципалитетах.

Tele2 продолжает развитие сети в Волгоградской области. К началу активного отпускного сезона, который выпадает на июль-август, техническая дирекция компании модернизировала оборудование в крупных городах и небольших населенных пунктах региона. Особое внимание оператор уделил туристическим местам, а также локациям с регулярным ростом 4G-трафика. Проведенные работы способствовали росту интернет-активности– за I полугодие 2024 года объем data-трафика увеличился на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Техническая дирекция компании установила новое оборудование в трафиковых местах Волгограда, Волжского, Котово, Камышина, Котельниково, Михайловки, а также в поселке Кировец Среднеахтубинского района. Скорость мобильного интернета была улучшена в Волжском, Урюпинске, Ленинске, Новоаннинске, Суровикине. Помимо городских агломераций, работы по улучшению сети прошли и в небольших населенных пунктах: в рабочем поселке Средняя Ахтуба, поселках Быково и Октябрьский.

Особое внимание было уделено модернизации сетевой инфраструктуры в популярных местах отдыха жителей и гостей области. Качество передачи сигнала улучшилось вблизи парка имени Юрия Гагарина, речного порта и главной набережной в Волгограде, на территории «Острова Людникова», парке культуры и отдыха в Котельникове и других достопримечательностей. Улучшения коснулись и транспортных развязок, в том числе тоннеля на Тулака. Кроме того, на старте сезона школьных каникул оператор улучшил покрытие в населенных пунктах Волгоградской области, где располагаются загородные лагеря круглогодичного и летнего пребывания детей. Модернизация коснулась как стационарных, так и палаточных мест отдыха.

Также компания продолжает реализацию программы рефарминга в крупных городах региона. Tele2 расширила полосу частот для быстрой передачи данных в стандарте 4G, использовав ресурсы, ранее задействованные в сетях 3G. Процедура позволила расширить емкость сети, а также увеличить скорость передачи данных до 50%. За I полугодие 2024 года работы прошли на территории Волгограда, Волжского и Камышина, а также в пригороде столицы области – рабочем поселке Городище.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Tele2:

— Летом мы традиционно наблюдаем рост нагрузки на сеть в местах притяжения туристов.Знаковые места Волгоградской области посещают гости из других регионов, а местные жители, как правило, выбирают для отдыха более нерастиражированные локации. Учитывая интересы каждой категории, мы подготовили «Тревел-гид», где интересные маршруты найдут и путешественники, впервые посетившие область, и люди, хорошо знакомые с регионом. Чтобы поддерживать привычно высокое качество услуг для наших клиентов, при развитии инфраструктуры Tele2 всегда учитывает сезонность. Так, техническая дирекция компании перед пиком сезона отпусков уделила особое внимание туристическим локациям, местам расположения отелей и гостиниц, а также трафиковым улицам населенных пунктов, чтобы жители и гости Волгоградской области могли комфортно пользоваться всеми привычными сервисами в любой точке региона.

Алексей Кидалов, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области:

— Tele2 – динамичная развивающаяся компания, которая в рамках цифровой экономики проводит мероприятия по расширению инфраструктуры, что позволяет отвечать на растущие потребности пользователей в качественных цифровых услугах. Кроме того, качественная работа сетей связи положительно влияет на туристическую привлекательность и экономический потенциал Волгоградской области.

Фото Tele2

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