



Оператор, Т-Банк и Т-Мобайл объявляют о начале нового этапа сотрудничества. Соответствующий меморандум был подписан на Петербургском международном экономическом форуме. Компании будут противодействовать телефонному мошенничеству и разрабатывать высокотехнологичные ИИ-решения для безопасности финансовых и мобильных услуг.

Tele2, Т-Банк и Т-Мобайл планируют совместно разрабатывать и внедрять инновационные проекты на основе искусственного интеллекта и алгоритмов big data для безопасности финансовых и мобильных услуг. Также предполагается развивать экспертное сообщество и активизировать обмен опытом для усиления противодействия мошенничеству. Особый фокус в рамках нового этапа сотрудничества –разработка решений по мониторингу и управлению услугами для сохранения высокого качества услуг и повышения доступности связи.

Партнерство Tele2 и Т-Мобайла началось в 2017 году. Т-Мобайл был запущен на сетях Tele2 и стал одним из первых виртуальных операторов в «фабрике MVNO». В 2019 году Т-Банк и Tele2 протестировали антифрод-платформу для определения разных видов мошенничества с использованием подмены номеров.

Антон Годовиков, генеральный директор Tele2:

— Меморандум, с одной стороны, усиливает сотрудничество с нашими давними партнерами, с другой – фокусируется на острых проблемах времени. Tele2 успешно и давно работает на рынке MVNO, и уверен, у этой ниши остается потенциал к росту. Т-Банк — доказательство того, насколько успешным может быть проект по запуску виртуального оператора. Мы как трендсеттер и создатель нестандартных решений на рынке мобильной связи будем рады обмену экспертизой с Т-Мобайлом, который стал ярким игроком в телекоме. Вместе с тем с Т-Банком нас связывает успешное сотрудничество в противодействии телефонному мошенничеству. Настройка нашей антифрод-платформы совместно с ведущими банками, в том числе Т-Банком, позволила защитить миллионы клиентов от звонков с использованием социальной инженерии. Злоумышленники постоянно обновляют сценарии, поэтому мы считаем жизненно важными совместные усилия в борьбе с этой проблемой.

Станислав Близнюк, председатель правления Т-Банка:

—Tele2 является давним и важным партнером нашей экосистемы. Наше сотрудничество, начавшееся однажды как инфраструктурное, уже давно вышло за его пределы – пора идти дальше и ставить новые совместные цели. Проактивная защита наших клиентов от действий мошенников – один из ключевых фокусов для Т-Банка и Т-Мобайла. Сейчас мы строим коалицию с другими операторами, банками и государством для создания единого технологического купола для защиты россиян. Уверены, что наше сотрудничество с Tele2 усилит консолидацию отрасли в борьбе с телефонным мошенничеством и поможет достичь коренного перелома в этой сфере.

Фото Tele2

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