Телеком 07.06.2024 11:41 Реклама
0
07.06.2024 11:41 Реклама
Оператор, Т-Банк и Т-Мобайл объявляют о начале нового этапа сотрудничества. Соответствующий меморандум был подписан на Петербургском международном экономическом форуме. Компании будут противодействовать телефонному мошенничеству и разрабатывать высокотехнологичные ИИ-решения для безопасности финансовых и мобильных услуг.
Tele2, Т-Банк и Т-Мобайл планируют совместно разрабатывать и внедрять инновационные проекты на основе искусственного интеллекта и алгоритмов big data для безопасности финансовых и мобильных услуг. Также предполагается развивать экспертное сообщество и активизировать обмен опытом для усиления противодействия мошенничеству. Особый фокус в рамках нового этапа сотрудничества –разработка решений по мониторингу и управлению услугами для сохранения высокого качества услуг и повышения доступности связи.
Партнерство Tele2 и Т-Мобайла началось в 2017 году. Т-Мобайл был запущен на сетях Tele2 и стал одним из первых виртуальных операторов в «фабрике MVNO». В 2019 году Т-Банк и Tele2 протестировали антифрод-платформу для определения разных видов мошенничества с использованием подмены номеров.
Антон Годовиков, генеральный директор Tele2:
— Меморандум, с одной стороны, усиливает сотрудничество с нашими давними партнерами, с другой – фокусируется на острых проблемах времени. Tele2 успешно и давно работает на рынке MVNO, и уверен, у этой ниши остается потенциал к росту. Т-Банк — доказательство того, насколько успешным может быть проект по запуску виртуального оператора. Мы как трендсеттер и создатель нестандартных решений на рынке мобильной связи будем рады обмену экспертизой с Т-Мобайлом, который стал ярким игроком в телекоме. Вместе с тем с Т-Банком нас связывает успешное сотрудничество в противодействии телефонному мошенничеству. Настройка нашей антифрод-платформы совместно с ведущими банками, в том числе Т-Банком, позволила защитить миллионы клиентов от звонков с использованием социальной инженерии. Злоумышленники постоянно обновляют сценарии, поэтому мы считаем жизненно важными совместные усилия в борьбе с этой проблемой.
Станислав Близнюк, председатель правления Т-Банка:
—Tele2 является давним и важным партнером нашей экосистемы. Наше сотрудничество, начавшееся однажды как инфраструктурное, уже давно вышло за его пределы – пора идти дальше и ставить новые совместные цели. Проактивная защита наших клиентов от действий мошенников – один из ключевых фокусов для Т-Банка и Т-Мобайла. Сейчас мы строим коалицию с другими операторами, банками и государством для создания единого технологического купола для защиты россиян. Уверены, что наше сотрудничество с Tele2 усилит консолидацию отрасли в борьбе с телефонным мошенничеством и поможет достичь коренного перелома в этой сфере.
Фото Tele2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280
«Ваши пороки – их тайная сила»: 24 июня премьера откровенной драмы «Чистые» на Wink.ru06.06.2024 17:29 Реклама
Телеком 06.06.2024 17:29 Реклама
«Ростелеком» и «СКБ Контур» расширяют сотрудничество в сфере информационной безопасности06.06.2024 10:29 Реклама
Телеком 06.06.2024 10:29 Реклама
МегаФон разовьет системы видеоаналитики вместе с Ivideon05.06.2024 17:21 Реклама
Телеком 05.06.2024 17:21 Реклама
«Ростелеком» переведет биллинг на российскую основу29.05.2024 10:05 Реклама
Телеком 29.05.2024 10:05 Реклама
В городах России добавили инноваций системам экомониторинга28.05.2024 13:44
Телеком 28.05.2024 13:44
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению итоговой аттестации в 2024 году23.05.2024 15:58 Реклама
Телеком 23.05.2024 15:58 Реклама
3 миллиона спам-звонков заблокировали с начала года в Волгоградской области23.05.2024 13:25
Телеком 23.05.2024 13:25
+ 50% к скорости: Tele2 провела рефарминг в Камышине23.05.2024 10:14 Реклама
Телеком 23.05.2024 10:14 Реклама
«Ростелеком» запустил систему видеонаблюдения с модулем видеоаналитики в парке Камышина22.05.2024 13:10 Реклама
Телеком 22.05.2024 13:10 Реклама
Клиенты билайн из 76 регионов посетили Мамаев курган 9 мая20.05.2024 14:22 Реклама
Телеком 20.05.2024 14:22 Реклама
Волгоградцы смогут использовать искусственный интеллект и умных помощников во время телефонных звонков16.05.2024 14:49
Телеком 16.05.2024 14:49
К лету готов! Собери свой летний комплект со смартфоном и оплаченной связью в билайне16.05.2024 11:32 Реклама
Телеком 16.05.2024 11:32 Реклама
Для волгоградцев запустили платформу туманного гейминга на умных телевизорах16.05.2024 09:39
Телеком 16.05.2024 09:39
Атлас надежной связи: 10 необычных мест в регионах России15.05.2024 13:32
Телеком 15.05.2024 13:32
Потому что мы – семья: «Ростелеком» запускает душевный социальный кинопроект14.05.2024 16:28 Реклама
Телеком 14.05.2024 16:28 Реклама