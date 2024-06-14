Лаборатория МегаФона протестировала Р-ФОН

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14.06.2024 14:15 Реклама
Лаборатория МегаФона провела тестирование Р-ФОНа, российского смартфона, который активно готовится к выводу в розничную продажу. Смартфон прошел весь набор начальных испытаний и базовых тестов на работу основных систем в сетях мобильной связи.
В ходе тестов смартфона Р-ФОН (модель RT001, произведен 26 марта 2024 года) специалисты провели исследование базовых функций нового аппарата. В частности, была проверена работа операционной системы, сотовой связи (звонки, отправка SMS, переключение между сетями различных стандартов), а также функционирование Wi-Fi и Bluetooth. Кроме того, лаборатория провела на новом аппарате проверку целого ряда пользовательских сценариев, в ходе которых проводилась комплексная оценка работы нового устройства.
Лаборатория МегаФона (Центр по исследованию и тестированию оборудования) была создана в 2008 году в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день лаборатория проводит проверку всего оборудования, поступающего в розничную сеть МегаФона. Кроме того, на мощностях центра осуществляется тестирование оборудования по заказу других операторов связи, а также независимых вендоров, выходящих на рынок РФ. Ежегодно в лаборатории тестируется примерно 150 наименований различных устройств. В лаборатории имеются специальные экранированные комнаты, защищённые от внешнего электромагнитного воздействия, а инфраструктура лаборатории обладает всеми функциональными узлами настоящей сети: сетью радиодоступа (базовыми станциями), ядром, транспортным сегментом для выхода в интернет.
По итогам каждого этапа тестов полученные в лаборатории данные передавали производителю смартфона — компании «Рутек». Руководство лаборатории и компании «Рутек» договорились о проведении следующей итерации тестов в конце июня.
Р-ФОН является совместным проектом двух российских компаний АО «НТЦ ИТ РОСА» и АО «Рутек». Смартфон был представлен в декабре прошлого года. Сборка Р-ФОНа осуществляется на собственном производстве АО «Рутек» в Саранске, на территории «Технопарк-Мордовия», при поддержке правительства Республики Мордовия. Смартфон работает на основе мобильной операционной системы РОСА Мобайл. Важным фактором безопасности Р-ФОН является наличие написанных инженерами РОСА драйверов, обеспечивающих работу аппаратных компонентов смартфона. Р-ФОН включен в реестр отечественного оборудования Минпромторга.
— Вывод на рынок нового смартфона, тем более на собственной ОС — очень ответственный шаг. Поэтому крайне важно оказать содействие производителю Р-ФОНа, который сейчас готовится к коммерческому запуску своего первого продукта, по проверке корректности работы устройства в сети оператора, — говорит руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония. — В нашей лаборатории есть все необходимое для тестирования и последующего совершенствования смартфонов.
— Мы готовимся к выходу на потребительский рынок и внешняя экспертиза нашего продукта, тем более от ведущего оператора сотовой связи, для нас крайне полезна и важна. Мы не только хотим выпустить на рынок достойную альтернативу, но и стремимся сделать аппарат, который будет значимо обходить по работоспособности зарубежные аналоги, поэтому все результаты теста в лаборатории МегаФона мы уже взяли в работу для улучшения нашего гаджета, — добавил генеральный директор «Рутека» Дмитрий Иванников.
Фото МегаФон
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