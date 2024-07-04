В Волгограде суд закрыл ДК имени Гагарина по требованию МЧС





Суд Краснооктябрьского района Волгограда возложил обязанность на МУК «Комплекс культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина» устранить нарушения требований пожарной безопасности. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов, до момента устранения всех нарушений эксплуатация старейшего ДК запрещена.

Напомним, как ранее стало известно из картотеки районного суда, с иском в суд еще в прошлом году обратилось ГУ МЧС России по Волгоградской области по факту выявленных нарушений после надзорной проверки соблюдения учреждением культуры требований пожарной безопасности здания. В адрес ответчика были вынесены многочисленные предписания об устранении нарушений, однако до настоящего момента никаких мер выполнено не было.

Заключением судебной экспертизы было также подтверждено, что в здании имеются проблемы с системой оповещения посетителей о пожаре и с путями эвакуации. Решение суда вступило в законную силу.

Отметим, что на данный момент ДК продолжает работу.

- Все занятия работают в том же расписании, что и было. Занятия детей не были отменены, - пояснили корреспонденту информагентства сотрудники дома культуры.