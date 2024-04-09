Общество

Старейший ДК имени Гагарина в Волгограде готовятся закрыть по требованию МЧС

Общество 09.04.2024 18:54
0
09.04.2024 18:54


В Волгограде принято решение о временной приостановке работы комплекса культуры и отдыха имени Юрия Гагарина из-за нарушения противопожарных правил. 

Как передает V102.RU со ссылкой на картотеку Краснооктябрьского районного суда, с иском в суд еще осенью прошлого года обратилось ГУ МЧС России по Волгоградской области. Дело рассматривалось несколько месяцев с участием порядка 10 третьих лиц, в числе которых указаны представители городской и районной администраций, комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, расположенные в этом комплексе организации и даже ТИК Краснооктябрьского района, так как в ДК имени Гагарина в период выборов располагаются два избирательных участка.

Сотрудниками ГУ МЧС России по Волгоградской области, по сведениям информагентства, в ходе проверки ДК имени Гагарина были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. С учетом того, что в здании проводятся различные культурно-массовые мероприятия, такое состояние общественного места сотрудники оперативного ведомства посчитали недопустимым.

Так, например, в Доме культуры имени Гагарина есть проблемы с системой оповещения посетителей о пожаре и с путями эвакуации. 


Известно, что ДК предполагают закрыть до момента устранения нарушений. Данное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

На данный момент комплекс культуры и отдыха имени Юрия Гагарина продолжает свою работу.

- Мы работаем в штатном режиме, - сообщили V102.RU на вахте этого учреждения. - О закрытии нам ничего не объявляли.

О плачевном состоянии красивейшего здания ДК имени Гагарина информагентство сообщало еще больше пяти лет назад. С тех пор ситуация там кардинально не поменялась. Реставрация проводилась лишь в парке имени Гагарина. Фасад ДК отремонтировали только со стороны парка. Капитального ремонта здесь так и не было. 

Справка. Парк отдыха напротив завода «Баррикады» появился в 1925-1930 годах. 18 ноября 1936 года, 87 лет назад, рядом с парком был открыт Дом культуры, которые стали единым комплексом. После войны парк и ДК восстановили, а спустя два года - в 1961 году - комплекс был переименован в честь Юрия Гагарина – первого человека, совершившего полет в космос. 

Фото из архива V102.RU 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.04.2024 18:11
Общество 09.04.2024 18:11
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 17:55
Общество 09.04.2024 17:55
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 17:38
Общество 09.04.2024 17:38
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 16:36
Общество 09.04.2024 16:36
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.04.2024 16:34
Общество 09.04.2024 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 14:53
Общество 09.04.2024 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 13:18
Общество 09.04.2024 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 12:21
Общество 09.04.2024 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 11:10
Общество 09.04.2024 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 08:32
Общество 09.04.2024 08:32
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 08:01
Общество 09.04.2024 08:01
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 06:35
Общество 09.04.2024 06:35
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 21:41
Общество 08.04.2024 21:41
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 20:53
Общество 08.04.2024 20:53
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 20:27
Общество 08.04.2024 20:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:18
Иностранец-нелегал пытался откупиться от полицейского на ж/д вокзале в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:54
Старейший ДК имени Гагарина в Волгограде готовятся закрыть по требованию МЧССмотреть фотографии
18:24
Глава фирмы из Тамбова попался на хищении 100 млн рублей при капремонте в Волгограде и МихайловкеСмотреть фотографии
18:11
В Волгограде водителям, строителям и менеджерам пообещали богатое будущееСмотреть фотографии
17:55
Почти тонну подозрительных свиных тушек обнаружили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:38
Видел Хасбулатова и Руцкого: исторический зал облисполкома и обкома КПСС обновят в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:37
«Чуть не сбил пешеходов»: в Волгограде дрифтера на белом Mercedes лишают правСмотреть фотографииCмотреть видео
16:36
В премьере «Евгений Онегин» «зашифровали» картинную галерею психологических портретовСмотреть фотографии
16:34
Всем знать не обязательно: депутаты Волгоградской облдумы скрытно отчитались о доходахСмотреть фотографии
15:45
Директор «Бургеоком» и его зам идут под суд за неуплату налогов на 90 млн и хищение 20 млн рублейСмотреть фотографии
15:38
Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в топ-10 лучших долгосрочных вкладовСмотреть фотографии
14:53
Застрявший под мостом большегруз перегородил дорогу в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:18
Чиновников обязали наладить подачу питьевой воды в 9 селах Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:04
«Еще и драка была»: в Волжском разразился скандал из-за высаженных из автобуса детейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:35
На Гремячинском ГОКе успешно внедряют рацпредложения сотрудниковСмотреть фотографии
12:21
Опубликован график отключений горячей воды в Волгограде на апрельСмотреть фотографии
11:59
В Волгограде на балконе арендованной квартиры нашли трупСмотреть фотографии
11:31
Проглоченная рыбная кость обернулась для волгоградца страшной смертьюСмотреть фотографии
11:13
Решились достроить через 15 лет: в Волгограде ищут проектировщика второго пролета моста через ВолгуСмотреть фотографии
11:10
В Волгограде началась подготовка к 5-летней реставрации Казанского собораСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде сбили мотоциклиста с пассажиром на YamahaСмотреть фотографии
09:48
В Волжском осудили фигурантов дела о гибели мальчика в аквапарке «XXI век»Смотреть фотографии
09:19
В Волгограде изъяли партию левых телефонов из Индии и АзииСмотреть фотографии
08:50
Волгоградцы стали меньше чихать и кашлятьСмотреть фотографии
08:32
Росводресурсы срочно увеличили сбросы на волгоградском гидроузле с 9 апреляСмотреть фотографии
08:01
Можно уже на пляж: в Волгоградскую область идет жара до +27Смотреть фотографии
07:46
«Нас встречал губернатор»: 10 лет назад волгоградский «Спартак» завоевал в Загребе Кубок ЕвропыСмотреть фотографии
06:35
Волгоградцев обяжут впускать в квартиры специалистов газовых службСмотреть фотографии
21:41
Волгоградских школьников готовят к первому в регионе чемпионату по управлению дронамиСмотреть фотографии
20:53
Рекультивировать рекультивированное попытаются на опасном полигоне под ВолгоградомСмотреть фотографии
 