Старейший ДК имени Гагарина в Волгограде готовятся закрыть по требованию МЧС

В Волгограде принято решение о временной приостановке работы комплекса культуры и отдыха имени Юрия Гагарина из-за нарушения противопожарных правил.

Как передает V102.RU со ссылкой на картотеку Краснооктябрьского районного суда, с иском в суд еще осенью прошлого года обратилось ГУ МЧС России по Волгоградской области. Дело рассматривалось несколько месяцев с участием порядка 10 третьих лиц, в числе которых указаны представители городской и районной администраций, комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, расположенные в этом комплексе организации и даже ТИК Краснооктябрьского района, так как в ДК имени Гагарина в период выборов располагаются два избирательных участка.

Сотрудниками ГУ МЧС России по Волгоградской области, по сведениям информагентства, в ходе проверки ДК имени Гагарина были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. С учетом того, что в здании проводятся различные культурно-массовые мероприятия, такое состояние общественного места сотрудники оперативного ведомства посчитали недопустимым.

Так, например, в Доме культуры имени Гагарина есть проблемы с системой оповещения посетителей о пожаре и с путями эвакуации.





Известно, что ДК предполагают закрыть до момента устранения нарушений. Данное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

На данный момент комплекс культуры и отдыха имени Юрия Гагарина продолжает свою работу.

- Мы работаем в штатном режиме, - сообщили V102.RU на вахте этого учреждения. - О закрытии нам ничего не объявляли.

О плачевном состоянии красивейшего здания ДК имени Гагарина информагентство сообщало еще больше пяти лет назад. С тех пор ситуация там кардинально не поменялась. Реставрация проводилась лишь в парке имени Гагарина. Фасад ДК отремонтировали только со стороны парка. Капитального ремонта здесь так и не было.

Справка. Парк отдыха напротив завода «Баррикады» появился в 1925-1930 годах. 18 ноября 1936 года, 87 лет назад, рядом с парком был открыт Дом культуры, которые стали единым комплексом. После войны парк и ДК восстановили, а спустя два года - в 1961 году - комплекс был переименован в честь Юрия Гагарина – первого человека, совершившего полет в космос.

Фото из архива V102.RU