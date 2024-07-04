В столкновении поезда и грузовика под Волгоградом пострадал машинист

Происшествия 04.07.2024 17:00
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04.07.2024 17:00
Причиной ДТП на переезде в Волгоградской области стал выезд грузового автомобиля перед приближающимся путевым диагностическим комплексом. В Приволжской железной дороге сообщили V102.RU подробности инцидента, произошедшего сегодня, 4 июля, в 14-37 ч.
- Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП схода подвижного состава нет, поврежден локомотив. Пострадал машинист, он госпитализирован, - прокомментировали в организации.
В связи с произошедшим задержаны пригородный поезд №6616 сообщением Суровикино - Волгоград-1 и пассажирский поезд №141 сообщением Пермь - Симферополь.
Железнодорожники делают все возможное для восстановления движения, заверили в ведомстве.
Между тем, на месте происшествия работают полицейские. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось на 53 км автодороги «Червлёное-Калач-на-Дону». Виновником инцидента стал водитель грузового автомобиля «Скания», который допустил проезд на запрещающий сигнал семафора.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Видео Короче, Волгоград t.me
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