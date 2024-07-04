В Волгограде лжеполицейский выманил миллион у бизнесмена





Центральный районный суд Волгограда признал виновным 36-летнего местного жителя, который под видом сотрудника полиции похитил 1 млн рублей у предпринимателя. За мошенничество в крупном размере мужчина приговорен к 3,5 годам лишения свободы общего режима.

Установлено, что в 2022 году подсудимый, представившись полицейским, предложил представителю предпринимателя помочь в возвращении товарно-материальных ценностей. Якобы за передачу взятки волгоградец запросил при этом крупную сумму. Так, с марта по июнь 2022 года посредник перевел мошеннику более 1 млн рублей. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился позже с заявлением в полицию.

Свою вину мужчина полностью признал. Ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.