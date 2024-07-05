Росстат: средняя получка волгоградцев в апреле выросла до 57254 тысяч

Росстат обрадовал новыми данными о средних зарплатах жителей Волгоградкой области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный ведомством аналитический доклад, в апреле 2024 года средняя зарплата снова выросла и составила 57254 рубля. В Росстате утверждают, что рост этого показателя по сравнению со средней зарплатой по итогам марта составил 3,4%.

В марте размер получки волгоградцев аналитики оценивали в 55356 рублей. Таким образом, по данным ведомства, за месяц жители региона стали получать больше на 1898 рублей.

В целом за период с января по апрель 2024 года средняя зарплата в Волгоградской области составила, по данным ведомства, 53 тысяч 891 рубль. А если сравнивать с соседними регионами, то больше волгоградцев получали по итогам четырех месяцев работники в Краснодарском крае – 61 тысяча 879 рублей, а меньше всего в Калмыкии – здесь зарплата не дотягивала и до 46 тысяч рублей.