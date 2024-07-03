Момент наезда иномарки на людей в Волгограде попал на видео

Опубликовано видео ДТП на пересечении проспекта имени В. И. Ленина и проспекта Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщает V102.RU.





Судя по кадрам, после маневров зеленой иномарки при попытке избежать столкновения с легковушкой темного цвета водитель направил автомобиль в сторону тротуара с пешеходами. От удара как минимум два человека — мужчина и женщина — отлетели в сторону. К ним тут же бросились очевидцы и участники аварии.

Отчетливо видно, что легковушка темного цвета двигалась в направлении заводоуправления, а иномарка зеленого цвета держала курс на север города.

По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, врачами скорой помощи на месте осмотрено шесть пострадавших, все отказались от госпитализации.

Ранее очевидцы сообщали, что виноват в аварии водитель отечественной легковушки, который как раз наоборот прорывался со стороны завода на проспект Ленина на запрещающий красный.

Видео: ГКУ ВО «Безопасный регион»