Волгоградцев кинули с дачным автобусом: люди четвертый час ждут №109Э





В Волгограде 24 сентября на площади Дзержинского в Тракторозаводском районе десятки дачников два часа были вынуждены стоять в очереди в ожидании автобуса №109Э. Как рассказали волгоградцы, на рейс сегодня транспортное предприятие выпустило лишь одну машину, втиснуться в которую удалось немногим. Пенсионеры ожидают транспорт четвертый час.





- Сегодня последний автобус отъехал от площади Дзержинского в 08:30, после этого больше сотни человек были вынуждены ждать новый автобус больше двух часов – он приехал лишь в 10.30. В диспетчерской «Волгоградавтотранс» нам говорят, что водителей нет, поэтому на рейс вышел лишь один автобус. В тот, что уходил в 10, кто смог, тот и втиснулся, кому-то стало плохо, кто-то плюнул на это дело и вернулся домой. Когда мы сможем уехать на дачу сегодня, неизвестно, поскольку других автобусов туда не ходит. Это какое-то издевательство над людьми! - пожаловались в редакцию информагентства жители города.

Такая же ситуация, по словам дачников, их ждет и на обратном пути. В связи со сложившейся ситуацией, пожилые люди вынуждены отказываться от поездки на участки и сбора там урожая.

– Из года в год мы сталкиваемся с такой проблемой. В самый сезон на маршрут выходят лишь три автобуса, в который мы набиваемся как шпроты в банке. А к концу дачного сезона маршрут сокращают и вовсе до одного автобуса. А ведь в основном на нем ездят лишь пенсионеры. Сокращение маршрута лишает их последнего удовольствия в жизни, - поясняют дачники.

Редакция информагентства пыталась дозвониться до руководства и диспетчерской предприятия «Волгоградавтотранс», но по двум указанным на сайте телефонам никто не ответил – вызов в диспетчерской предприятия сбрасывают после серии длинных гудков.

Видео: читатели V102.RU

