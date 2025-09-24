



24 сентября Новороссийск подвергся комбинированной атаке беспилотников ВСУ. По информации оперативного штаба Краснодарского края, в результате террористического нападения уже сейчас известно о гибели двух человек, ещё шестеро, включая ребёнка, получили ранения и были доставлены в больницу.

– Из-за падения обломков беспилотников повреждены семь домов, включая гостиницу «Новороссийск». В одном из зданий продолжают ликвидировать возгорание. Также повреждены 20 машин, три из них сгорели полностью, – сообщили в пресс-службе оперштаба.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал нападение чудовищной атакой, которая произошла в разгар рабочего дня, когда на улицах в центре города было много людей.

– Прошу новороссийцев сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и, по возможности, оставаться дома, – подчеркнул руководитель.

По официальной информации, сначала акваторию города атаковали безэкипажные катера, начинённые взрывчаткой, после чего начался налёт.

В 15:11 в Новороссийске вновь была объявлена воздушная тревога. В городе завыла сирена.

Одновременно в Туапсинском муниципальном округе, а также в Геленджике была объявлена угроза атаки безэкипажных катеров. Всем гражданским судам было запрещено выходить в море, а жителей и отдыхающих власти попросили немедленно покинуть прибрежную зону.







