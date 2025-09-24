Расследования

Суд отправил в СИЗО водителя маршрутки, задавившего девочку в Волжском

Расследования 24.09.2025 12:36
0
24.09.2025 12:36


В Волжском Волгоградской области избрана мера пресечения 39-летнему водителю маршрутки, задавившему насмерть 9-летнюю девочку. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов региона, ожидать суда обвиняемый будет под стражей до 22 ноября. 



Как ранее сообщалось информагентством, трагедия произошла на пересечении улиц Оломоуцкая и Мира. Маршрутка №24а поворачивала с Оломоуцкой на Мира и сбила девочку, которая пересекала проезжую часть на самокате по регулируемому пешеходному переходу. Ребенок скончался на месте. 

Как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ продолжается. 

В судебном заседании обвиняемый и его защита возражали против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу, ссылаясь на то, что он не намерен скрываться от следствия и суда.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, на месте гибели ребенка образовался стихийный мемориал. Жители оставляют цветы рядом с дорогой, где погибла школьница. 

Видео и фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области 

