Как ранее сообщалось информагентством, трагедия произошла на пересечении улиц Оломоуцкая и Мира. Маршрутка №24а поворачивала с Оломоуцкой на Мира и сбила девочку, которая пересекала проезжую часть на самокате по регулируемому пешеходному переходу. Ребенок скончался на месте.

Как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ продолжается.

В судебном заседании обвиняемый и его защита возражали против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу, ссылаясь на то, что он не намерен скрываться от следствия и суда.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, на месте гибели ребенка образовался стихийный мемориал. Жители оставляют цветы рядом с дорогой, где погибла школьница.

Видео и фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

