Больше не повторится? В облкомдортрансе пообещали наладить работу автобуса № 109э

Транспорт 24.09.2025 16:47
В облкомдортрансе прокомментировали жалобы дачников на отсутствие автобусов на пригородном маршруте № 109э. По информации ведомства, сбой в расписании произошёл 24 сентября из-за поломки подвижного состава.

- Фактическое расхождение движения автобусов на маршруте № 109э «г. Волгоград (ВгТЗ) – Дачи «Приморье» с утвержденным расписанием 24 сентября связано с выявлением технических неисправностей и актуализацией графика работы водителей, - сообщили в пресс-службе комитета.

По данным региональных чиновников, после огласки в СМИ транспортное предприятие «Волгоградавтотранс» решило принести извинения за причиненные неудобства. Кроме того, перевозчик пообещал, что «будут приняты всевозможные меры по повышению качества обслуживания пассажиров».

Не остался в стороне от скандальной ситуации и региональный комитет дорожного хозяйства и транспорта. Специалисты пообещали проверить подведомственное учреждение.

- Облкомдортранс проанализирует данные региональной навигационно-информационной системы Волгоградской области («ГЛОНАСС и/или ГЛОНАСС/GPS»). И в случае выявления нарушений в отношении перевозчика будут применены штрафные санкции в соответствии с государственным контрактом, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее редакция уже сообщала о вопиющей ситуации, сложившейся на конечной остановке автобуса «Волгоград (ВгТЗ)» 24 сентября. Здесь с утра дачники не дождались сразу нескольких рейсов автобусов, в результате чего образовалась огромная очередь, растянувшаяся на десятки метров. Происходящий ажиотаж садоводы засняли на видео.

При этом даже после приезда автобуса все желающие не смогли в него влезть, а, по сообщениям очевидцев, из-за давки пострадал один из стоящих в очереди мужчин.

Отметим, жуткая давка на маршруте № 109э «г. Волгоград (ВгТЗ) – Дачи «Приморье» возникает не в первый раз. Редакция уже рассказывала об аналогичной проблеме, возникшей в июне 2022 года.

