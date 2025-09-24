В Волгоградской области началась работа по созданию комиссий по защите профессиональной чести и достоинства педагогов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на приказ облкомобразования, первый такой коллегиальный орган образован в профильном комитете обладминистрации. Также руководителям органов местного самоуправления рекомендовано создать аналогичные комиссии в районах, муниципальных и городских округах.

В документе отмечается, что комиссии создаются по рекомендации Минпросвещения РФ, Общероссийского Профсоюза образования в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Такие комиссии, как отмечается, дадут новые инструменты для реальной защиты педагогов, а также помогут решать сложные конфликты и оказывать поддержку на местах.

В облкомобразования комиссию по защите чести и достоинства учителей возглавил зампредседателя комитета Дмитрий Орехов. Войдут в нее также представители профильного комитета, областной организации профсоюзов работников образования и науки, Госинспекции труда в Волгоградской области.

Коллегиальный орган будет рассматривать заявления педагогических работников по защите профессиональной чести и достоинства, нарушении норм профессиональной этики, повлекших нарушение их трудовых прав. Комиссия должна будет установить наличие или отсутствие таких нарушений.

В случае, если нарушение выявлено, то также будет вынесено решение о целесообразности применения дисциплинарного взыскания. Комиссия также имеет право давать рекомендации и предложения по урегулированию спорных ситуаций и профилактике таких нарушений в будущем.





