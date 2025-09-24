Общество

Первую комиссию по защите чести и достоинства учителей создали в Волгограде

Общество 24.09.2025 14:21
0
24.09.2025 14:21


В Волгоградской области началась работа по созданию комиссий по защите профессиональной чести и достоинства педагогов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на приказ облкомобразования, первый такой коллегиальный орган образован в профильном комитете обладминистрации. Также руководителям органов местного самоуправления рекомендовано создать аналогичные комиссии в районах, муниципальных и городских округах.

В документе отмечается, что комиссии создаются по рекомендации Минпросвещения РФ, Общероссийского Профсоюза образования в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Такие комиссии, как отмечается, дадут новые инструменты для реальной защиты педагогов, а также помогут решать сложные конфликты и оказывать поддержку на местах.

В облкомобразования комиссию по защите чести и достоинства учителей возглавил зампредседателя комитета Дмитрий Орехов. Войдут в нее также представители профильного комитета, областной организации профсоюзов работников образования и науки, Госинспекции труда в Волгоградской области. 

Коллегиальный орган будет рассматривать заявления педагогических работников по защите профессиональной чести и достоинства, нарушении норм профессиональной этики, повлекших нарушение их трудовых прав. Комиссия должна будет установить наличие или отсутствие таких нарушений. 

В случае, если нарушение выявлено, то также будет вынесено решение о целесообразности применения дисциплинарного взыскания. Комиссия также имеет право давать рекомендации и предложения по урегулированию спорных ситуаций и профилактике таких нарушений в будущем.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.09.2025 14:35
Общество 24.09.2025 14:35
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.09.2025 13:48
Общество 24.09.2025 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 13:18
Общество 24.09.2025 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 13:12
Общество 24.09.2025 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 12:26
Общество 24.09.2025 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 12:23
Общество 24.09.2025 12:23
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.09.2025 12:10
Общество 24.09.2025 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 11:52
Общество 24.09.2025 11:52
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 11:21
Общество 24.09.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 10:45
Общество 24.09.2025 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 08:39
Общество 24.09.2025 08:39
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 08:29
Общество 24.09.2025 08:29
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 07:54
Общество 24.09.2025 07:54
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 07:23
Общество 24.09.2025 07:23
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 06:20
Общество 24.09.2025 06:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:32
В Новороссийске после комбинированной атаки БПЛА два человека погибли и ещё шесть раненыСмотреть фотографии
15:01
Скандал с рабами в Ростовской области привлек внимание главы СКРСмотреть фотографии
14:25
В Волго-Ахтубинской пойме МЧС ликвидирует два крупных пожараСмотреть фотографии
14:21
Первую комиссию по защите чести и достоинства учителей создали в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:48
Волгоградцев кинули с дачным автобусом: люди четвертый час ждут №109ЭСмотреть фотографииCмотреть видео
13:18
В Волгограде возобновлено движение трамваев №4Смотреть фотографии
13:12
В Волгограде гендиректор «Ротора» Андрей Кривов празднует День рожденияСмотреть фотографии
13:11
Под Волгоградом очевидцы засняли крупный пожар в районе Великого ОктябряСмотреть фотографииCмотреть видео
12:36
Суд отправил в СИЗО водителя маршрутки, задавившего девочку в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:26
МЧС предупредило волгоградцев о заморозках до -3 градусовСмотреть фотографии
12:23
Волгоградский предприниматель вошел в топ-250 высших российских менеджеровСмотреть фотографии
12:10
На медицину в Волгоградской области в 2025 году дополнительно направят 716,6 млн рублейСмотреть фотографии
11:56
Названо количество квартир, уничтоженных взрывом в СаратовеСмотреть фотографии
11:52
Владимир Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором РФСмотреть фотографии
11:21
Совфед назначил Игоря Краснова председателем ВС РФСмотреть фотографии
10:45
В Волжском маршрутчикам грозят оборотные штрафы за рост расценок на проездСмотреть фотографии
10:03
Клиенты Т2 могут запросить оценку смартфона для трейд-ин в мобильном приложенииСмотреть фотографии
09:48
«Ротор» 24 сентября в гостях сыграет с командой своего бывшего тренера в Кубке России Смотреть фотографии
09:47
Минфин РФ предложил повысить НДС до 22% ради обороны и безопасностиСмотреть фотографии
09:26
Работодатели не смогут уволить бойцов СВО с ранениемСмотреть фотографии
08:56
«Был уже без сознания»: под Волгоградом спасатели откачали тонувшего 13-летнего рыбакаСмотреть фотографии
08:52
В обладмине нашли замену ушедшему в мэрию Волгограда чиновникуСмотреть фотографии
08:39
Айтишники и инженеры возглавили список престижных для волгоградцев профессийСмотреть фотографии
08:29
Чиновников накажут за отсутствие дорожных знаков и разметки на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
07:54
Силы ПВО сбили 70 украинских БПЛА в регионах РоссииСмотреть фотографии
07:23
Росавиация отменила план «Ковер» в аэропортах Волгограда и СаратоваСмотреть фотографии
06:48
Село под Волгоградом осталось без света из-за атаки БПЛАСмотреть фотографии
06:20
В Елани похоронят погибшего на СВО добровольца Александра КалабуховаСмотреть фотографии
05:49
В Волгограде отменяются и задерживаются авиарейсы из-за плана «Ковер»Смотреть фотографии
22:37
На трассе под Волгоградом сгорел автомобильСмотреть фотографииCмотреть видео
 