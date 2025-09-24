В Волгограде возобновлено движение трамваев №4





В Волгограде возобновлено движение маршрута трамвая №4 «Обувная фабрика» – «Детский центр» в привычных границах.

В связи с завершением основного объема работ стало возможным возобновление движения по маршруту №4 «Обувная фабрика» – «Детский центр». На линию всего вышли 11 вагонов, а интервал движения составил 7 минут в часы и пик и 12 минут в межпиковое время.

Подрядная организация, которая реконструирует трамвайную линию в Центральном и Дзержинских районах, завершила монтаж новой рельсошпальной решетки на ранее подготовленное основание, установку современных опор и монтаж контактной сети. В настоящее время рабочие выполняют балластировку, выправку пути, отладку энергосистем.

Напомним, с 15 сентября увеличено также количество подвижного состава на маршрутах №2 «Школа №36 – Детский центр» и №10 «Жилгородок – Детский центр». Интервал движения сокращён до 9 минут.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!