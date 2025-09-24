Волгоградцы в январе 2026 года будут отдыхать 11 дней





Январские выходные в России продлятся 11 дней, согласно утвержденному Правительством РФ календарю рабочих и выходных ней в 2026 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Министерство труда, последний рабочий день в текущем 2025-м выпадает на 30 декабря.

– В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно, – пояснили в Минтруда журналистам. –Таким образом, в 2026 году дни отдыха придутся на период 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней).

По три дня предстоит отдыхать волгоградцам в феврале, марте, дважды мае и в июне: с 21 по 23 февраля (3 дня), с 7 по 9 марта (3 дня), с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня (3 дня).

Согласно календарю, 4 ноября, также будет выходным в 2026 году. Еще один выходной выпадет на 31 декабря.





Иллюстрация: Министерство труда РФ





