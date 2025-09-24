Сегодня, 24 сентября, генеральный директор СК «Ротор» Андрей Кривов отмечает день рождения. Руководителю клуба исполняется 49 лет.
Андрей Владимирович – воспитанник волгоградского футбола. Он играл за сине-голубых с 1994 по 2000 годы. В период с 2002-го по 2004-й годы и становился призером чемпионата России, а также выступал в еврокубках за волгоградский клуб. С июня 2025 года Андрей Кривов является генеральным директором «Ротора».
Редакция ИА «Высота 102» присоединяется к поздравлениям в адрес Андрея Кривова с пожеланиями здоровья, успехов и долгой и продуктивной работы на благо «Ротора» и волгоградского футбола.
