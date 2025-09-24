Происшествия

В Волго-Ахтубинской пойме МЧС ликвидирует два крупных пожара

Происшествия 24.09.2025 14:25
В главном управлении МЧС России по Волгоградской области рассказали подробности по ликвидации крупных ландшафтных пожаров на территории Среднеахтубинского района. По информации спасателей, огонь вот уже несколько часов бушует в СНТ «Крит-2» Краснослободска и у посёлка Великий Октябрь.

- Сообщение о пожаре на территории СНТ «Крит-2» поступило в 12:40. На данный момент пожар локализован. На месте работают 20 человек личного состава, 8 единиц техники, из них от МЧС России 11 человек, 4 ед. техники. Информация о пожаре в посёлке Великий Октябрь была получена в 11:23. Происходит горение сухой растительности. Пожарно-спасательные подразделения производят тушение. На месте работают 15 человек, 8 единиц техники, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В обоих случаях угрозы жизням и имуществу местных жителей нет. Площадь пожара в СНТ «Крит-2» составляет порядка 0,5 га. Площадь возгорания у посёлка Великий Октябрь специалисты пообещали уточнить после ликвидации.

Отметим, ранее огромный столб дыма, поднимающийся над Волго-Ахтубинской поймой, засняли проезжающие по трассе автолюбители. По информации ЕДДС Среднеахтубинского района, у посёлка Великий Октябрь горят поля.

Фото из архива ИА «Высота 102»



15:32
В Новороссийске после комбинированной атаки БПЛА два человека погибли и ещё шесть раненыСмотреть фотографии
15:01
Скандал с рабами в Ростовской области привлек внимание главы СКРСмотреть фотографии
14:25
В Волго-Ахтубинской пойме МЧС ликвидирует два крупных пожараСмотреть фотографии
14:21
Первую комиссию по защите чести и достоинства учителей создали в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:48
Волгоградцев кинули с дачным автобусом: люди четвертый час ждут №109ЭСмотреть фотографииCмотреть видео
13:18
В Волгограде возобновлено движение трамваев №4Смотреть фотографии
13:12
В Волгограде гендиректор «Ротора» Андрей Кривов празднует День рожденияСмотреть фотографии
13:11
Под Волгоградом очевидцы засняли крупный пожар в районе Великого ОктябряСмотреть фотографииCмотреть видео
12:36
Суд отправил в СИЗО водителя маршрутки, задавившего девочку в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:26
МЧС предупредило волгоградцев о заморозках до -3 градусовСмотреть фотографии
12:23
Волгоградский предприниматель вошел в топ-250 высших российских менеджеровСмотреть фотографии
12:10
На медицину в Волгоградской области в 2025 году дополнительно направят 716,6 млн рублейСмотреть фотографии
11:56
Названо количество квартир, уничтоженных взрывом в СаратовеСмотреть фотографии
11:52
Владимир Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором РФСмотреть фотографии
11:21
Совфед назначил Игоря Краснова председателем ВС РФСмотреть фотографии
10:45
В Волжском маршрутчикам грозят оборотные штрафы за рост расценок на проездСмотреть фотографии
10:03
Клиенты Т2 могут запросить оценку смартфона для трейд-ин в мобильном приложенииСмотреть фотографии
09:48
«Ротор» 24 сентября в гостях сыграет с командой своего бывшего тренера в Кубке России Смотреть фотографии
09:47
Минфин РФ предложил повысить НДС до 22% ради обороны и безопасностиСмотреть фотографии
09:26
Работодатели не смогут уволить бойцов СВО с ранениемСмотреть фотографии
08:56
«Был уже без сознания»: под Волгоградом спасатели откачали тонувшего 13-летнего рыбакаСмотреть фотографии
08:52
В обладмине нашли замену ушедшему в мэрию Волгограда чиновникуСмотреть фотографии
08:39
Айтишники и инженеры возглавили список престижных для волгоградцев профессийСмотреть фотографии
08:29
Чиновников накажут за отсутствие дорожных знаков и разметки на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
07:54
Силы ПВО сбили 70 украинских БПЛА в регионах РоссииСмотреть фотографии
07:23
Росавиация отменила план «Ковер» в аэропортах Волгограда и СаратоваСмотреть фотографии
06:48
Село под Волгоградом осталось без света из-за атаки БПЛАСмотреть фотографии
06:20
В Елани похоронят погибшего на СВО добровольца Александра КалабуховаСмотреть фотографии
05:49
В Волгограде отменяются и задерживаются авиарейсы из-за плана «Ковер»Смотреть фотографии
22:37
На трассе под Волгоградом сгорел автомобильСмотреть фотографииCмотреть видео
 