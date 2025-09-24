В Волго-Ахтубинской пойме МЧС ликвидирует два крупных пожара





В главном управлении МЧС России по Волгоградской области рассказали подробности по ликвидации крупных ландшафтных пожаров на территории Среднеахтубинского района. По информации спасателей, огонь вот уже несколько часов бушует в СНТ «Крит-2» Краснослободска и у посёлка Великий Октябрь.

- Сообщение о пожаре на территории СНТ «Крит-2» поступило в 12:40. На данный момент пожар локализован. На месте работают 20 человек личного состава, 8 единиц техники, из них от МЧС России 11 человек, 4 ед. техники. Информация о пожаре в посёлке Великий Октябрь была получена в 11:23. Происходит горение сухой растительности. Пожарно-спасательные подразделения производят тушение. На месте работают 15 человек, 8 единиц техники, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В обоих случаях угрозы жизням и имуществу местных жителей нет. Площадь пожара в СНТ «Крит-2» составляет порядка 0,5 га. Площадь возгорания у посёлка Великий Октябрь специалисты пообещали уточнить после ликвидации.

Отметим, ранее огромный столб дыма, поднимающийся над Волго-Ахтубинской поймой, засняли проезжающие по трассе автолюбители. По информации ЕДДС Среднеахтубинского района, у посёлка Великий Октябрь горят поля.

Фото из архива ИА «Высота 102»







