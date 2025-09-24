Под Волгоградом очевидцы засняли крупный пожар в районе Великого Октября





24 сентября в Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошёл крупный ландшафтный пожар. Очевидцами разгула стихии стали сотни автолюбителей, проезжающих по среднеахтубинской трассе. Происходящее они засняли на видео.





По словам свидетелей, пламя вот уже несколько часов бушует на территории в границах посёлков Красный и Куйбышев.

В единой дежурно-диспетчерской службе Среднеахтубинского района уточнили, что в пойме горят сельхозугодия.

- На территории вблизи посёлка Великий Октябрь горят поля. Тушат уже давно. На месте и лесники, и пожарные, — уточнила оператор.

Отметим, на момент публикации редакция официальным комментарием ГУ МЧС России по Волгоградской области не располагает.

Фото и видео: Жесть. Волжский / t.me