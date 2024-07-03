Расследования

В Волгограде осудили курируемых Украиной наркобарыг

Расследования 03.07.2024 15:01
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03.07.2024 15:01


Волгоградский областной суд вынес приговор двум мужчинам, которые вместе со своей сообщницей занимались производством наркотиков в промышленном размере, а затем легализовывали средства, полученные в результате преступной деятельности. Как сообщили V102.RU в УФСБ по Волгоградской области, в августе прошлого года оперативники силового ведомства вышли на след троицы, которая, как выяснилось, действовала под контролем и при координации куратора с Украины. 

Дельцы организовали работу лаборатории по синтезу наркотических средств для дальнейшего бесконтактного сбыта через «тайники-закладки». 

Нарколабораторию они обосновали в глубинке Волгоградской области – в хуторе Летовский Фроловского района, где в ходе обысков было обнаружено и изъято произведенное ими наркотическое средство, содержащее мефедрон, массой около 31,8 кг, а также прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, массой свыше 87 кг. 



За грязную работу «химикам» куратор перевел криптовалюту, которую затем преступники обналичили и получили более 1,6 млн рублей. Свою вину подсудимые мужчины признали и выслушали суровый приговор. Уголовное дело в отношении их сообщницы выделено в отдельное производство, которое будет рассматривать Фроловский районный суд.

– Волгоградский областной суд признал 24–летнего мужчину виновным по ч. 5 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228.3, ч. 2 ст. 228, ч. 2 ст. 174.1 УК России и приговорил к наказанию в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, 29-летнего мужчину суд признал виновным по ч. 5 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228.3УК России и приговорил к наказанию в виде 15 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, – сообщили сегодня, 3 июля, в УФСБ России по Волгоградской области. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами. 

Видео: УФСБ России по Волгоградской области 

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