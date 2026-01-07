Третий раз за день 7 января Росавиация ввела запрет на приём и выпуск воздушных судов Международным аэропортом Волгоград. Об ограничениях, начавших действовать за час до полуночи, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Коереняко.

До 23.00 ч. в Москву и Санкт-Петербург из Волгограда после многочасовой задержки успели вылететь лишь два самолёта. Запрет на полёты прервал планы волгоградцев, планировавших вылет в Дубай.

По-прежнему в переполненном аэропорту Волгограда остаются пассажиры, купившие билеты на рейсы в Сургут, Казань и Новосибирск. Также томятся в ожидании волгоградцы и гости города, планировавшие к вечеру 7 января оказаться в Москве и северной столице.

Ранее сообщалось, что в воздушной гавани в связи с многочасовыми задержками рейсов и отменой некоторых из них работали сотрудники транспортной прокуратуры, которые в том числе собирали жалобы пассажиров.

Фото: Южная транспортная прокуратура



