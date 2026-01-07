ПВО уничтожила 1 украинский дрон над Волгоградской областью

7 января дежурными средствами ПВО Минобороны РФ над территорией Волгоградской области ликвидирован один украинский беспилотник самолётного типа. Об этом говорится в вечерней сводке Министерства.

По уточнённым данным, БПЛА был сбит военными в период с 20.00 мск до 23.00 мск над регионом. В настоящее время в Волгограде и области сохраняется режим беспилотной опасности, воздушное пространство над Волгоградом закрыто для гражданских судов.