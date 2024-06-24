Массовый мор пчёл разорил пасечников из Волгоградской, Воронежской областей и Краснодарского края





В Волгоградской области произошел массовый мор пчел. Как сообщает ИА «Высота 102», в середине июня в окрестностях хуторов Нижнереченский и Верхнереченский Нехаевского района оказались уничтожены 300 пчелиных семей. В результате ЧП единственного дохода лишились порядка десяти пасечников.









Медоносная мекка

В Нехаевском районе, на границе Волгоградской и Воронежской областей, вдали от крупных промышленных центров расположился уникальный природный уголок, где фермеры выращивают поля кориандра.

– Из его цвета получается очень хороший, качественный, лечебный мёд, который пользуется большим спросом. Поэтому каждое лето, во время цветения этого растения сюда съезжаются многие пчеловоды со всего юга России, – рассказал редакции пасечник Алексей Орехов.

Естественно, 2024 год не стал исключением. В июне в окрестностях Нижнереченского, Верхниреченского, а также других близлежащих поселений выставились местные пасечники, а также пчеловоды из Воронежской области и Краснодарского края.

Без шансов на выживание

По началу всё шло как обычно. Пчёлы приступили к собору мёда. Однако ситуация в корне изменилась 15 июня, когда началась массовая гибель насекомых.

– Первые ульи «посыпались» 15-16 июня. Произошло это одновременно у всех, кто стоял в радиусе 10-15 километров. Где-то пчелиные семьи погибли практически мгновенно, где-то этот процесс растянулся и мор происходил постепенно. У меня, к примеру, ульи до сих пор продолжают «сыпаться». Но шансов выжить у них, к сожалению, никаких нет. Это лишь дело времени, – подчеркнул Алексей Орехов.









Пчеловоды уверены, что массовая гибель медоносных насекомых вызвана неким высокотоксичным химическим веществом.

– Как нам удалось выяснить, 13-14 июня один из местных фермеров обрабатывал нутовые поля от сорняков промышленным гербицидом. Это группа сильнодействующих химикатов, которые находясь на открытом воздухе воздействуют на всё живое в течение 14 дней после обработки, – добавил пасечник.

Отравляющее вещество оказалось такой силы, что пропитало уже собранный мёд, соты и деревянные рамки.





– Даже здоровые пчёлы, находясь в отравленном улье, гибнут. Если честно, я не знаю, как мне теперь быть. Занимаюсь пчеловодством уже 15 лет. Это мой единственный заработок. С тем, чтобы погибли все пчелиные семьи, сталкиваюсь впервые. Придётся всё начинать с нуля, а это колоссальные средства. Мёд, который я уже согнал, в пищу опасно использовать. Воск также никто в здравом уме не купит. Даже рейки из ульев – непригодны. Их нужно обязательно сжечь. Иначе новые пчёлы также могут погибнуть, – сокрушается Алексей.

Один улей, где размещается пчелиная семья, вмещает в себя порядка 30 рамок. Стоимость каждой - 110 рублей. Учитывая, что мор затронул не менее 300 ульев, только на закупку рамок пасечникам потребуется около 1 млн рублей.

Безнаказанность?

По словам пчеловодов, сложившаяся ситуация носит системный характер. Работающие в отрасли регулярно страдают от фермеров, обрабатывающих поля химикатами.

– До нас никому дела нет. Огласке это не часто придаётся, но между собой мы ведь регулярно общаемся, обсуждаем. Постоянно коллеги сообщают, то в одном районе кого-то отравили, то в другом. И везде по-разному. Где-то фермеры в открытую говорят, что им легче даже выплатить компенсацию, чем бегать предупреждать пчеловодов о работе. Кто-то просто уходит в отказ. Мол, мы ничего не знаем. Никаких работ не проводили. А ты возьми, докажи обратное. Ближайшая сертифицированная лаборатория, куда можно отвести образцы пчёл, находится в нескольких сотнях километрах. Да и дальнейшие многолетние судебные тяжбы также потребуют уйму времени и средств, – сетует пасечник.

Вот и в этот раз, по информации Алексея, местный фермер Черничкин сначала сознался, что проводил обработку полей, а узнав о масштабах произошедшего, поспешил откреститься от ЧП.

– По информации Нехаевского муниципального района, хозяйствующие субъекты, действующие на территории Нижнедолговского и Верхнереченского сельских поселений, не подтверждают факт обработки полей в указанный период времени, – рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе комитета сельского хозяйства Волгоградской области. – В настоящее время в ситуации разбираются сотрудники администрации Нехаевского района, к работе подключились профильные специалисты облкомсельхоза. Сейчас собраны биоматериалы и образцы растений – они будут направлены в специализированную лабораторию для выяснения причин гибели насекомых, в числе которых могут быть как воздействие химикатов, так и различные болезни пчел.

В свою очередь, пчеловоды не ждут у моря погоды и бьют во все колокола, обращаясь за помощью ко всем надзорным инстанциям.





– Мы с пятью пострадавшими объединились и уже написали коллективное заявление на имя прокурора Нехаевского района. Также наши жалобы зафиксированы в районном отделе полиции и в районной администрации, – говорит Алексей Орехов.

Отметим, несмотря на внимание надзорных органов, пасечники бояться, что на местном уровне ситуацию попытаются замять. Ведь по сравнению с фермерами у энтузиастов-пчеловодов совсем другие финансовые возможности и связи.

Фото и видео: Алексей Орехов