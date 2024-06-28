ПСБ в Волгограде поддержал Всероссийскую ярмарку «Работа России. Время возможностей»

Экономика 28.06.2024 17:15 Реклама
0
28.06.2024 17:15 Реклама
ПСБ в Волгограде второй год подряд выступил генеральным партнером масштабного мероприятия – Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая традиционно прошла в рамках молодежного фестиваля #ТриЧетыре.
В церемонии открытия ярмарки трудоустройства на площадке Исторического парка «Россия – Моя история» приняли участие Сергей Ертулов, заместитель управляющего Южного филиала ПСБ, и Дмитрий Локтионов, председатель комитета по труду и занятости населения Волгоградской области.
Для участников мероприятия ПСБ провел серию мастер-классов по компетенциям и навыкам, необходимым для построения успешной карьеры. Слушатели узнали, что такое ресурсное состояние, как оно влияет на продуктивность, и как эффективно использовать ресурсы для достижения карьерных целей, познакомились с упражнениями для улучшения памяти и концентрации внимания.
На площадке работали кадровые специалисты ПСБ – соискатели смогли познакомиться с вакансиями банка, получить консультацию по трудоустройству и пройти собеседование на месте.
– ПСБ, являясь одним из крупнейших и надежных работодателей страны, обеспечивает сотрудникам не только стабильные и конкурентные условия труда, но и возможность карьерного роста и профессионального развития. Мы заинтересованы в деятельных, талантливых кадрах, поэтому выступаем не только партнером, но и активным участником ярмарки. С каждым годом она привлекает все больше волгоградцев, что говорит о ее востребованности и практической пользе для участников, – отметил Сергей Ертулов.
Ярмарка вакансий – часть федерального проекта «Работа России. Время возможностей». Сегодня, 28 июня, подобные мероприятия прошли по всей стране. В Волгограде ярмарка стала одним из ключевых событий молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Ее посетили более тысячи горожан, которым работодатели представили свыше 3,5 тысяч вакансий.
В третий день фестиваля – 29 июня – ПСБ примет участие в работе тематического блока «Семейный» на Нижней террасе Центральной Набережной. Специалисты банка проконсультируют всех желающих по вопросам личного финансового планирования и проведут викторину по финансовой грамотности. Участников угостят мороженным и подарят памятные сувениры Также гости ПСБ смогут бесплатно сделать моментальное тематическое фото на память о празднике. Площадка будет работать с 10:00 до 19:00.
Фото: предоставлено пресс-службой ПСБ
Реклама. ПАО «Промсвязьбанк», ИНН 7744000912
РСХБ направил более 12,5 млрд рублей на поддержку АПК Волгоградской области28.06.2024 12:15 Реклама
Экономика 28.06.2024 12:15 Реклама
Сады Придонья реализовали проект стоимостью в полмиллиарда рублей28.06.2024 10:08 Реклама
Экономика 28.06.2024 10:08 Реклама
Работодатели задолжали волгоградцам 5,8 млн рублей28.06.2024 08:02
Экономика 28.06.2024 08:02
Молодой картофель в Волгограде подорожал до 60 рублей27.06.2024 12:36
Экономика 27.06.2024 12:36
Цены на АИ-95 преодолели рубеж в 58 рублей в Волгограде27.06.2024 08:36
Экономика 27.06.2024 08:36
РИА Новости: Волгоградцам стало легче копить на собственные квартиры26.06.2024 14:29
Экономика 26.06.2024 14:29
«Красный Октябрь» трудоустраивает школьников на время летних каникул25.06.2024 16:26 Реклама
Экономика 25.06.2024 16:26 Реклама
Банк Уралсиб предлагает снимать наличные с бизнес-карт «Мир» в кассах магазинов24.06.2024 17:56 Реклама
Экономика 24.06.2024 17:56 Реклама
В Волгограде успешно завершился демонстрационный экзамен для будущих металлургов24.06.2024 14:05
Экономика 24.06.2024 14:05
Все выше и выше: Росстат обрадовал размерами средних зарплат волгоградцев23.06.2024 17:27
Экономика 23.06.2024 17:27
Подорожавшие бананы и картофель разогнали инфляцию в Волгоградской области22.06.2024 10:36
Экономика 22.06.2024 10:36
Почетное звание «Заслуженный работник промышленности» получил сотрудник волгоградского предприятия21.06.2024 14:47
Экономика 21.06.2024 14:47
Как получить льготный кредит на догазификацию в Волгоградской области21.06.2024 11:26 Реклама
Экономика 21.06.2024 11:26 Реклама
Куры и сахар подорожали в Волгоградской области20.06.2024 13:12
Экономика 20.06.2024 13:12
Вклады или инвестиции: эксперты — о том, как защитить сбережения на годы вперед20.06.2024 10:36
Экономика 20.06.2024 10:36