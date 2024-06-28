Экономика

ПСБ в Волгограде поддержал Всероссийскую ярмарку «Работа России. Время возможностей»

Экономика 28.06.2024 17:15 Реклама
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28.06.2024 17:15 Реклама


ПСБ в Волгограде второй год подряд выступил генеральным партнером масштабного мероприятия – Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая традиционно прошла в рамках молодежного фестиваля #ТриЧетыре.
В церемонии открытия ярмарки трудоустройства на площадке Исторического парка «Россия – Моя история» приняли участие Сергей Ертулов, заместитель управляющего Южного филиала ПСБ, и Дмитрий Локтионов, председатель комитета по труду и занятости населения Волгоградской области.
Для участников мероприятия ПСБ провел серию мастер-классов по компетенциям и навыкам, необходимым для построения успешной карьеры. Слушатели узнали, что такое ресурсное состояние, как оно влияет на продуктивность, и как эффективно использовать ресурсы для достижения карьерных целей, познакомились с упражнениями для улучшения памяти и концентрации внимания.

На площадке работали кадровые специалисты ПСБ – соискатели смогли познакомиться с вакансиями банка, получить консультацию по трудоустройству и пройти собеседование на месте.
– ПСБ, являясь одним из крупнейших и надежных работодателей страны, обеспечивает сотрудникам не только стабильные и конкурентные условия труда, но и возможность карьерного роста и профессионального развития. Мы заинтересованы в деятельных, талантливых кадрах, поэтому выступаем не только партнером, но и активным участником ярмарки. С каждым годом она привлекает все больше волгоградцев, что говорит о ее востребованности и практической пользе для участников, – отметил Сергей Ертулов. 
Ярмарка вакансий – часть федерального проекта «Работа России. Время возможностей». Сегодня, 28 июня, подобные мероприятия прошли по всей стране. В Волгограде ярмарка стала одним из ключевых событий молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Ее посетили более тысячи горожан, которым работодатели представили свыше 3,5 тысяч вакансий.
В третий день фестиваля – 29 июня – ПСБ примет участие в работе тематического блока «Семейный» на Нижней террасе Центральной Набережной. Специалисты банка проконсультируют всех желающих по вопросам личного финансового планирования и проведут викторину по финансовой грамотности. Участников угостят мороженным и подарят памятные сувениры Также гости ПСБ смогут бесплатно сделать моментальное тематическое фото на память о празднике. Площадка будет работать с 10:00 до 19:00.
Фото: предоставлено пресс-службой ПСБ
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