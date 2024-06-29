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Яркие залпы, тысячи снимков и всеобщий восторг: фестиваль #ТриЧетыре завершился грандиозным фейерверком

Общество 29.06.2024 22:52
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29.06.2024 22:52


29 июня в Волгограде завершился третий молодёжный фестиваль #ТриЧетыре. Как сообщает ИА «Высота 102», финальным аккордом насыщенной программы стали лазерное шоу и грандиозный фейерверк. Над Центральным районом региональной столицы взмыли яркие залпы, раскрасив небосвод огромными сверкающими шарами.


Насладиться уникальным пиротехническим шоу смогли несколько десятков тысяч молодых людей, собравшихся на склоне Центральной набережной.


Немного уставшие, но преисполненные незабываемыми впечатлениями и эмоциями волгоградцы поспешили запечатлеть каждый миг уходящего праздника, заполняя социальные сети тысячами эффектных селфи.


Отметим, фейерверку предшествовал зажигательный концерт, где выступили DJ Smash, Artik&Asti, Артем Качер и коллектив блогеров ЦУЕФА.

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