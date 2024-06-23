Все выше и выше: Росстат обрадовал размерами средних зарплат волгоградцев





Средняя номинальная зарплата жителей Волгоградской области растет из месяца в месяц. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, в первом квартале 2024 года она составила 52776 рублей, что выше на 14,3%, чем в аналогичном периоде прошлого года. Средняя номинальная зарплата жителей Волгоградской области растет из месяца в месяц. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, в первом квартале 2024 года она составила 52776 рублей, что выше на 14,3%, чем в аналогичном периоде прошлого года.

При этом в марте этого года этот показатель достиг наивысших значений – 55356 рублей. Месяцем раньше средняя зарплата составляла 51323 рубля.Лидером среди регионов по уровню зарплат по итогам 1 квартала по-прежнему остается Краснодарский край. Здесь в среднем получают 60119 рублей в месяц. На втором месте по этому показателю – Ростовская область (55139 рублей). Замыкает тройку лидеров Астраханская область – 54053 рубля. А меньше всего в этом году зарабатывали в Калмыкии – 45 тысяч.