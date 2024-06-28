Сады Придонья реализовали проект стоимостью в полмиллиарда рублей

Экономика 28.06.2024 10:08 Реклама
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28.06.2024 10:08 Реклама
В конце июня компания ввела в эксплуатацию новую подстанцию мощностью 5 МВт, которая обеспечит бесперебойное энергоснабжение всех объектов предприятия.
В последнее время вопрос о строительстве новой подстанции по энергоснабжению для компании «Сады Придонья» стал наиболее актуальным. По словам Первого вице-президента по производству Ивана Самохина, с ростом бизнеса и увеличением потребления электроэнергии предприятие столкнулось с необходимостью обеспечения стабильного и надежного энергоснабжения.
– Тема дефицита электроэнергии обсуждалась давно. Наша действующая подстанция, так называемая ПС-Паньшино, мощностью 5 мВт обеспечивала электроснабжение не только индустриальных и сельскохозяйственных объектов компании, но и всех поселков, входящих в Паньшинское поселение. С увеличением мощностей завода, появлением новых соцобъектов компании нагрузка на подстанцию предельно выросла, что в свою очередь сказывалось на качестве электроснабжения и ограничивало возможности для дальнейших новых подключений, – отметил Иван Самохин. – Чтобы повысить уровень безопасности и снизить риски простоев из-за возникающих сбоев во внешних сетях, было принято решение о строительстве новой подстанции мощностью 5 МВт. Проект был реализован совместно с ПАО «Россети Юг». Инвестиции составили 500 млн рублей.
Работа по строительству нового технологичного объекта была комплексной: наряду с подстанцией, укомплектованной передовым оборудованием, было построено 5,5 км воздушных линий электропередачи 110 кВ. При разработке проекта учитывались все требования законодательства в области энергетики, экологические нормативы, требования безопасности, а также удобство в эксплуатации будущих коммуникаций.
Новая подстанция ПС-Сады Придонья предназначена обслуживать исключительно нужды производства. Надо отметить, что для предприятия будет изменен тариф, электроэнергия станет дешевле на 25%.
Фото предоставлено компанией «Сады Придонья».
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