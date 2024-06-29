Рост инфляции в Волгоградской области свалили на погоду и туристов

Экономика 29.06.2024 15:12
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29.06.2024 15:12
Плохие погодные условия и рост издержек предприятий из-за заморозков стали главными причинами роста инфляции в Волгоградской области. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на дополнительный комментарий волгоградского отделения ЦБ, где ранее проанализировали тенденцию изменения цен на продукты, товары и услуги по итогам мая.
В частности, в банке напомнили, что в мае инфляция в Волгоградской области составила 7,7% после 7,3% месяцем ранее. При этом она по-прежнему ниже уровня по Южному федеральному округу (7,9%) и по России в целом (8,3%), подчеркнули эксперты.
- В регионе, как и в целом по стране, сильнее всего подорожали продовольственные товары, особенно плодоовощная продукция. Причины – сокращение импорта некоторых овощей и фруктов и ухудшение погодных условий. Так, уменьшился объем поставок картофеля из-за рубежа, а местные производители и продавцы поднимали цены в ожидании снижения местного урожая. Поэтому картофель подорожал, увеличился темп прироста цен и на свеклу, - цитата из аналитической записки.
Кроме того, майские заморозки в регионе заставили предприятия дополнительно освещать и отапливать теплицы, а нехватка рабочих рук привела к повышению затрат на оплату труда. В итоге огурцы дорожали. Быстрее, чем в апреле, росли цены на помидоры.
Также в конце весны быстрее стала дорожать парфюмерия, косметика и бытовая химия. В банке объяснили это повышенным потребительским спросом, который позволил предприятиям продолжить перенос издержек в цены. Ускорился рост цен и на строительные материалы и мебель из-за активного жилищного строительства в регионе.
А вот в росте цен на содержание и обслуживание жилья оказались «виноватыми»… туристы. По версии банковских аналитиков, Волгоградская область становится все популярнее у туристов, что и привело к увеличению стоимости аренды квартир.
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