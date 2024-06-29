Экономика

Рост инфляции в Волгоградской области свалили на погоду и туристов

Экономика 29.06.2024 15:12
0
29.06.2024 15:12


Плохие погодные условия и рост издержек предприятий из-за заморозков стали главными причинами роста инфляции в Волгоградской области. Об этом  сообщает V102.RU со ссылкой на дополнительный комментарий волгоградского отделения ЦБ, где ранее проанализировали тенденцию изменения цен  на продукты, товары и услуги по итогам мая. 
В частности, в банке напомнили, что в мае инфляция в Волгоградской области составила 7,7% после 7,3% месяцем ранее. При этом она по-прежнему  ниже уровня по Южному федеральному округу (7,9%) и по России в целом (8,3%), подчеркнули эксперты.
- В регионе, как и в целом по стране, сильнее всего подорожали продовольственные товары, особенно плодоовощная продукция. Причины – сокращение импорта некоторых овощей и фруктов и ухудшение погодных условий. Так, уменьшился объем поставок картофеля из-за рубежа, а местные производители и продавцы поднимали цены в ожидании снижения местного урожая. Поэтому картофель подорожал, увеличился темп прироста цен и на свеклу, - цитата из аналитической записки.
Кроме того, майские заморозки в регионе заставили предприятия дополнительно освещать и отапливать теплицы, а нехватка рабочих рук привела к повышению затрат на оплату труда. В итоге огурцы дорожали. Быстрее, чем в апреле, росли цены на помидоры.
Также в конце весны быстрее стала дорожать парфюмерия, косметика и бытовая химия. В банке объяснили это повышенным потребительским спросом, который позволил предприятиям продолжить перенос издержек в цены. Ускорился рост цен и на строительные материалы и мебель из-за активного жилищного строительства в регионе. 
А вот в росте цен на содержание и обслуживание жилья оказались «виноватыми»… туристы. По версии банковских аналитиков, Волгоградская область становится все популярнее у туристов, что и привело к увеличению стоимости аренды квартир.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
29.06.2024 12:10 Реклама
Экономика 29.06.2024 12:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2024 17:15 Реклама
Экономика 28.06.2024 17:15 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2024 12:15 Реклама
Экономика 28.06.2024 12:15 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2024 10:08 Реклама
Экономика 28.06.2024 10:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2024 08:02
Экономика 28.06.2024 08:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.06.2024 12:36
Экономика 27.06.2024 12:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.06.2024 08:36
Экономика 27.06.2024 08:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.06.2024 14:29
Экономика 26.06.2024 14:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.06.2024 16:26 Реклама
Экономика 25.06.2024 16:26 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.06.2024 17:56 Реклама
Экономика 24.06.2024 17:56 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.06.2024 14:05
Экономика 24.06.2024 14:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2024 17:27
Экономика 23.06.2024 17:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2024 10:36
Экономика 22.06.2024 10:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.06.2024 14:47
Экономика 21.06.2024 14:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.06.2024 11:26 Реклама
Экономика 21.06.2024 11:26 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:37
Под Волгоградом новый участок дороги через Волго-Ахтубинскую пойму готов на 80%Смотреть фотографии
18:59
В Волжском на два месяца изменят маршруты общественного транспортаСмотреть фотографии
18:10
Под Волгоградом арестовали организатора «забега» колясочников по убитым тротуарамСмотреть фотографии
17:14
Молодежный центр «ВОЛГА» открыли в амфитеатре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:29
Пожарят и заморозят: волгоградцев до отвала накормят мороженым на фестивале #ТриЧетыреСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде синоптики снова предрекли жару до +34Смотреть фотографии
15:30
В Ростовской области столкнулся с фурой туристический автобус из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:12
Рост инфляции в Волгоградской области свалили на погоду и туристовСмотреть фотографии
14:26
В Волжском установлены личности подростков, издевавшихся над сверстницейСмотреть фотографии
13:37
На площадке фестиваля #ТриЧетыре появился ЛУКорлик и фотозона с мотоцикламиСмотреть фотографии
13:04
Андрей Бочаров посетил учебный класс «Бессмертного Сталинграда» на площадке фестиваля #ТриЧетыреСмотреть фотографии
12:20
В Волжском группа людей избила мужчину на улице: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
Лада Дэнс споет на 70-летии ВолжскогоСмотреть фотографии
12:10
«Красный Октябрь» организует санаторно-курортное лечение сотрудниковСмотреть фотографии
11:22
Волгоградский полицейский Александр Карпов спас жизнь скованному конвульсиями мужчинеСмотреть фотографии
10:59
Марш молодожёнов, регата, концерт и фейерверк: стартовал третий день фестиваля #ТриЧетыреСмотреть фотографии
10:39
В Волгограде в тайне от горожан открылся первый официальный пляжСмотреть фотографии
10:12
Кулинарный поединок на фестивале #ТриЧетыре объединил 35 семейСмотреть фотографии
09:51
В Волжском подростки засняли на видео издевательства над сверстницейСмотреть фотографии
08:50
Дёшево и сердито: Волгоградцы могут оказаться на улице из-за принудительного расселения МКДСмотреть фотографииCмотреть видео
08:26
Бастрыкин запросил доклад по делу о похищении 20-летней ВолгоградкиСмотреть фотографии
08:03
В Волгограде за 16,3 млн рублей возьмут под охрану мосты и путепроводыСмотреть фотографии
07:24
В Волжском заработали новые тарифы на проезд в общественном транспортеСмотреть фотографии
21:33
В Волжском разыскивают 16-летнего подростка в черной толстовке и джинсахСмотреть фотографии
21:13
Денису Бояринцеву нужны новые футболисты «Ротора»Смотреть фотографии
20:18
Собрали всех «крашей»: молодежь зажгла под Akmal и Караулову на фесте #ТриЧетыреСмотреть фотографии
20:13
Железнодорожники ликвидируют опасный для поездов мусор в Волгограде и областиСмотреть фотографии
19:53
Андрей Бочаров болел на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
19:29
В Котово погибла 5-летняя девочка, выпавшая из окнаСмотреть фотографии
19:11
Юбилейный сезон в «Царицынской опере» закроется «Евгением Онегиным»Смотреть фотографии
 