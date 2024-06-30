Общество

Жителей города коммунальных катастроф под Волгоградом снова оставят без воды

Общество 30.06.2024 15:26
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30.06.2024 15:26


Жителей Котово Волгоградской области опять предупредили о возможных перебоях с подачей воды, сообщает V102.RU. 

— 2 июля с 08.00 до 17.00 в связи с пусконаладочными работами на водоводе Филино-Котово будет временно снижено давление воды, — говорится в сообщении единого портала ЖКХ Котово и Котовского района. — Верхние этажи многоквартирных домов и район Серено могут ощутить нехватку ресурса. 

Уточняется, что на время проведения работ для желающих организуют подвоз технической воды по заявкам. 

Впрочем, сами горожане очередное сообщение о лишении привычного блага еще воспринимают с иронией: 

— Я как будто чувствую, только унитаз крышку закрутила, зачем я это сделала, она влияет на водоканал. Так и пишите воды не будет, а то снижение давления. И сообщайте, пожалуйста, четко, на какой период город остается без воды? — пишут в комментариях под постом умудренные опытом коммунальных передряг котовчане. 

Напомним, что 25 мая 2024 года в Котово прорвался строящийся за 700 миллионов рублей водопровод. Аудиторы из Волгограда теперь проверят траты на возводимые коммуникации. 

В 2023-м Котово по решению обладминистрации получило субсидию на возведение 12-километрового участка водопровода. Дополнительные средства выделили и на восстановление сетей на территории райцентра. Однако новые сети строили с нарушением сроков и до сих пор так и не сдали в эксплуатацию, а череда отключений воды и аварий продолжается до сих пор.   

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