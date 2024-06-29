



Сегодня, 29 июня, в Волгограде в рамках молодежного фестиваля #ТриЧетыре проходит праздник мороженого. Как сообщает V102.RU, участники фестиваля и жители города могут попробовать на верхней террасе центральной набережной более 400 видов сладкого лакомства.

Напротив дома №31 по улице Чуйкова производители из Волгограда и других городов до 19:00 представят свою продукцию - как классическое, так и шоколадное, с добавлением фруктов, орехов и других ингредиентов.

Кроме этого, все желающие могут принять участие в мастер-классах по приготовлению «жареного» и криогенного мороженого.

Напомним, в заключительный день феста приготовлена насыщенная программа с заключительными концертом и фейерверком.