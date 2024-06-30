Недавно обретенный московский список Казанской иконы Божией Матери подняли в воздух на самолете Ан-2, чтобы благословить жителей Волгограда, сообщает V102.RU.

— Рано утром, пока мы спали, священнослужители пролетели над Волгоградом с московским списком Казанской иконы Божией Матери и благословили город, — гласит подпись под видео.

Уточняется, что сегодня в 20.00 святыню принесут в храм Казанской иконы Божией Матери. Здесь она пробудет до 18.00 понедельника, 1 июля, чтобы верующие смогли поклониться.

Напомним, что Бочаров вместе с митрополитом Феодором первым встретил в Волгограде икону Русских Побед.

Видео: «Жесть Волгограда MAXIMUM POWER» / vk.com