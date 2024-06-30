Общество

Икону Русских Побед подняли на Ан-2 для благословения волгоградцев: видео

Общество 30.06.2024 18:07
0
30.06.2024 18:07


Недавно обретенный московский список Казанской иконы Божией Матери подняли в воздух на самолете Ан-2, чтобы благословить жителей Волгограда, сообщает V102.RU.  

— Рано утром, пока мы спали, священнослужители пролетели над Волгоградом с московским списком Казанской иконы Божией Матери и благословили город, — гласит подпись под видео. 

Уточняется, что сегодня в 20.00 святыню принесут в храм Казанской иконы Божией Матери. Здесь она пробудет до 18.00 понедельника, 1 июля, чтобы верующие смогли поклониться. 

Напомним, что Бочаров вместе с митрополитом Феодором первым встретил в Волгограде икону Русских Побед.

Видео: «Жесть Волгограда MAXIMUM POWER» / vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.06.2024 21:16
Общество 30.06.2024 21:16
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2024 20:41
Общество 30.06.2024 20:41
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2024 16:42
Общество 30.06.2024 16:42
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2024 15:26
Общество 30.06.2024 15:26
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2024 14:19
Общество 30.06.2024 14:19
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2024 12:22
Общество 30.06.2024 12:22
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2024 11:15
Общество 30.06.2024 11:15
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2024 10:24 Реклама
Общество 30.06.2024 10:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.06.2024 10:19
Общество 30.06.2024 10:19
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2024 08:55
Общество 30.06.2024 08:55
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2024 08:27
Общество 30.06.2024 08:27
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2024 08:13
Общество 30.06.2024 08:13
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2024 07:55
Общество 30.06.2024 07:55
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2024 22:52
Общество 29.06.2024 22:52
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2024 20:38
Общество 29.06.2024 20:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:16
«В полевых условиях о таком не могли и думать»: волгоградский историк раскрыл тайны секретного «бункера Сталина»Смотреть фотографии
20:41
В Волжском закрыли пекарню на время расследования РПНСмотреть фотографии
19:23
Грузин кусался, поляк сдался: лучший молодой боксер России из Волгограда покорил ЕвропуСмотреть фотографии
18:07
Икону Русских Побед подняли на Ан-2 для благословения волгоградцев: видеоСмотреть фотографии
16:42
Где в Волгограде отключат горячую воду на новой неделе: список адресовСмотреть фотографии
15:26
Жителей города коммунальных катастроф под Волгоградом снова оставят без водыСмотреть фотографии
14:19
После публикации «Высоты 102» принудительное расселение волгоградцев увидели из МосквыСмотреть фотографии
13:35
Глава СКР взял на контроль дело с отравлением волжан салатом из пекарниСмотреть фотографии
12:22
Волгоградцев пугают двойным тарифом за «липовые» поверки счетчиковСмотреть фотографии
11:15
В Волгоградской области бьют тревогу из-за ядовитых прудов-накопителей. Власти предлагают ждать три годаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:53
СК возбудил дело после отравления волжан салатами из пекарни. Среди пострадавших — шестилетний ребенокСмотреть фотографии
10:24
В «Царицынской опере» завершают XX-й юбилейный сезонСмотреть фотографии
10:19
«В пойме — бесплатно»: жителей Волгоградской области возмутили белые грибы по цене мясаСмотреть фотографии
09:32
На волгоградской трассе легковушка улетела в кювет. Есть погибшийСмотреть фотографии
08:55
Бочаров вместе с митрополитом Феодором встретил в Волгограде икону Русских ПобедСмотреть фотографии
08:39
Бастрыкин ждет дело после издевательств над школьницей в ВолжскомСмотреть фотографии
08:27
Новая неделя испытает волгоградцев пеклом до +36ºСмотреть фотографии
08:13
С 1 июля пенсионеры смогут без комиссии оплачивать коммунальные счетаСмотреть фотографии
07:55
Директор ЦПКиО снова отправил в полет своих подчиненныхСмотреть фотографииCмотреть видео
22:52
Яркие залпы, тысячи снимков и всеобщий восторг: фестиваль #ТриЧетыре завершился грандиозным фейерверкомСмотреть фотографии
20:38
В Волгограде на площадке фестиваля #ТриЧетыре состоялся бал выпускниковСмотреть фотографии
19:37
Под Волгоградом новый участок дороги через Волго-Ахтубинскую пойму готов на 80%Смотреть фотографии
18:59
В Волжском на два месяца изменят маршруты общественного транспортаСмотреть фотографии
17:14
Молодежный центр «ВОЛГА» открыли в амфитеатре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:29
Пожарят и заморозят: волгоградцев до отвала накормят мороженым на фестивале #ТриЧетыреСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде синоптики снова предрекли жару до +34Смотреть фотографии
15:30
В Ростовской области столкнулся с фурой туристический автобус из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:12
Рост инфляции в Волгоградской области свалили на погоду и туристовСмотреть фотографии
14:26
В Волжском установлены личности подростков, издевавшихся над сверстницейСмотреть фотографии
13:37
На площадке фестиваля #ТриЧетыре появился ЛУКорлик и фотозона с мотоцикламиСмотреть фотографии
 