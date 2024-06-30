С 1 июля пенсионеры смогут без комиссии оплачивать коммунальные счета

С 1 июля в России начнет действовать новый порядок уплаты комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», теперь банки не смогут взимать плату за проведение соответствующих операций с пенсионеров.

Помимо пожилых людей, нововведение коснется и некоторые другие категории граждан. Так, согласно перечню, утвержденному правительством, от дополнительных расходов при оплате коммуналки освобождаются многодетные родители, инвалиды, ветераны боевых действий, а также члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Напомним, отменить банковскую комиссию при оплате услуг ЖКХ пообещал во время ежегодной прямой линии президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что взимать дополнительные средства с не самой обеспеченной категории граждан неправильно.