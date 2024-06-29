Общество 29.06.2024 13:37
0
29.06.2024 13:37
Сегодня, во второй день молодёжного фестиваля #ТриЧетыре, на верхней и нижней террасах Центральной набережной стартовала досуговая программа по пяти тематическим блокам: «Россия — страна для молодых», «Студенческий кампус», «Семейный», «Досуговый» и «Гастрономический». Волгоградцев и гостей города-героя ждет много развлечений на любой вкус и возраст.
Одной из самых популярных с самого утра стала площадка волгоградских нефтепереработчиков под названием «Всегда в движении». Здесь можно отбить барабанную дробь на нефтяных бочках, получить фото в образе нефтяника, обработанное нейросетью, сыграть в викторину и получить призы.
В масштабной фотозоне площадки НПЗ ЛУКОЙЛа гостей фестиваля приглашают сфотографироваться с настоящими мотоциклами, а для юных художников работает зона рисования, где можно получить раскраску и познакомиться со степным орлом ЛУКорликом.
Все досуговые площадки будут работать до 19:00. Полную программу фестиваля опубликовали в отдельном материале.
В Волжском установлены личности подростков, издевавшихся над сверстницей29.06.2024 14:26
Общество 29.06.2024 14:26
Андрей Бочаров посетил учебный класс «Бессмертного Сталинграда» на площадке фестиваля #ТриЧетыре29.06.2024 13:04
Общество 29.06.2024 13:04
В Волжском группа людей избила мужчину на улице: видео29.06.2024 12:20
Общество 29.06.2024 12:20
Лада Дэнс споет на 70-летии Волжского29.06.2024 12:11
Общество 29.06.2024 12:11
Волгоградский полицейский Александр Карпов спас жизнь скованному конвульсиями мужчине29.06.2024 11:22
Общество 29.06.2024 11:22
Марш молодожёнов, регата, концерт и фейерверк: стартовал третий день фестиваля #ТриЧетыре29.06.2024 10:59
Общество 29.06.2024 10:59
В Волгограде в тайне от горожан открылся первый официальный пляж29.06.2024 10:39
Общество 29.06.2024 10:39
Кулинарный поединок на фестивале #ТриЧетыре объединил 35 семей29.06.2024 10:12
Общество 29.06.2024 10:12
В Волжском подростки засняли на видео издевательства над сверстницей29.06.2024 09:51
Общество 29.06.2024 09:51
Дёшево и сердито: Волгоградцы могут оказаться на улице из-за принудительного расселения МКД29.06.2024 08:50
Общество 29.06.2024 08:50
Бастрыкин запросил доклад по делу о похищении 20-летней Волгоградки29.06.2024 08:26
Общество 29.06.2024 08:26
В Волгограде за 16,3 млн рублей возьмут под охрану мосты и путепроводы29.06.2024 08:03
Общество 29.06.2024 08:03
В Волжском заработали новые тарифы на проезд в общественном транспорте29.06.2024 07:24
Общество 29.06.2024 07:24
В Волжском разыскивают 16-летнего подростка в черной толстовке и джинсах28.06.2024 21:33
Общество 28.06.2024 21:33
Собрали всех «крашей»: молодежь зажгла под Akmal и Караулову на фесте #ТриЧетыре28.06.2024 20:18
Общество 28.06.2024 20:18