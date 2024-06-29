



Сегодня, во второй день молодёжного фестиваля #ТриЧетыре, на верхней и нижней террасах Центральной набережной стартовала досуговая программа по пяти тематическим блокам: «Россия — страна для молодых», «Студенческий кампус», «Семейный», «Досуговый» и «Гастрономический». Волгоградцев и гостей города-героя ждет много развлечений на любой вкус и возраст.

Одной из самых популярных с самого утра стала площадка волгоградских нефтепереработчиков под названием «Всегда в движении». Здесь можно отбить барабанную дробь на нефтяных бочках, получить фото в образе нефтяника, обработанное нейросетью, сыграть в викторину и получить призы.













В масштабной фотозоне площадки НПЗ ЛУКОЙЛа гостей фестиваля приглашают сфотографироваться с настоящими мотоциклами, а для юных художников работает зона рисования, где можно получить раскраску и познакомиться со степным орлом ЛУКорликом.

Все досуговые площадки будут работать до 19:00. Полную программу фестиваля опубликовали в отдельном материале.



