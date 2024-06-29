В Волжском на два месяца изменят маршруты общественного транспорта

В городе Волжском Волгоградской области на весь июль изменится схема движения маршрутов общественного транспорта. Как сообщили V102.RU в мэрии города-спутника, на время ремонта теплосетей будут перекрыты участки дорог на улицах Мира и Карбышева.

В связи с изменением схемы движения на улице Мира в районе магазина «Стимул» с 1 по 31 июля автобусы №№ 11, 14, 24, 30, 41, 42, 51, 55, 109, 123, 133, 141, 146 и маршрутки №№ 5, 5а, 6, 6а, 14а, 15а, 17, 24а, 105а, 102т, 218, 246 и 260 будут следовать: ул. Мира – ул. Пионерской – пр-т Дружбы – б-р Профсоюзов – далее по маршруту и обратно.

Также дополнительную остановку общественный транспорт будет совершать на ул. Пионерской возле строения №19а.

Кроме того, с 1 июля по 20 августа из-за перекрытия участка на улице Карбышева в районе пересечения с улицей Оломоуцкая автобусы №2у будут следовать по маршруту ул. Мира – ул. 87 Гвардейской Дивизии – пр-т Дружбы – ул. Оломоуцкая – ул. Карбышева и обратно.

Автобусы №21 от 32 микрорайона до ул. Александрова в прямом и обратном направлениях проследуют по проспекту Дружбы.

Также затронет движение транспорта ремонт по ул. Мира на пересечении с ул. 87 Гвардейской.

Так, с 8 по 31 июля автобусы №№ 14, 30, 41, 42, 51, 55 и маршрутки №№ 6, 105а и 260 в прямом направлении: 37 мкр. – ул. Волжской Военной Флотилии – ул. Пушкина – ул. 40 лет Победы (вдоль 30 мкр.) – ул. Мира. И в обратном направлении: ул. Мира – ул. 40 лет Победы (вдоль 30 мкр.) – ул. Пушкина – ул. 87 Гвардейской – ул. Мира.