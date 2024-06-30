После публикации V102.RU на проблему жителей бывшего общежития по улице Таращанцев, 28 в Краснооктябрьском районе Волгограда обратили внимание из Москвы, сообщает V102.RU.

— Внимание главы СКР Александра Ивановича Бастрыкина обращено на публикации в социальных медиа о нерасселении жильцов многоквартирного дома в городе Волгограде. В январе 2021 года здание 1958 года постройки признали аварийным и подлежащим сносу. Жильцам предложили денежную компенсацию, размер которой не позволяет приобрести равнозначную недвижимость. Однако до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам, в числе которых инвалиды, семьи с детьми и пенсионеры, не предоставлено, — пояснили информагенству в пресс-службе СК России. — В СУ СК России по Волгоградской области организована доследственная проверка. Председатель СКР Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградскому региону Василию Семенову доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.

Напомним, волгоградцы в своем обращении в редакцию «Высоты 102» утверждали, что спешка с расселением дома связана с планами по застройке данной территории. На месте аварийного общежития планируют возвести очередную многоэтажку.

Фото: Александра Анфайлова