



В Волгоградской области активными темпами продолжается программа социальной газификации. Жители населенных пунктов, где голубое топливо уже есть, могут бесплатно подвести газ к границам своих земельных участков. За проведение газа непосредственно на участке и установку оборудования внутри дома должен платить сам потребитель.

Как оформить льготный кредит на эти цели, рассказала в интервью заместитель директора Волгоградского филиала Россельхозбанка Ольга Бритвина.





– Ольга Александровна, сейчас, чтобы подвести голубое топливо к дому, требуются значительные средства. Какую помощь в этом вопросе оказывает Россельхозбанк?

– Россельхозбанк по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» разработал специальный потребительский кредит на благоустройство домовладений для жителей села. Кредит целевой. Его можно получить на ремонт жилого дома, на приобретение и монтаж оборудования для установки централизованного или автономного электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, в том числе и газоснабжения. Уже подписано соглашение с«Газпром газораспределение Волгоград». Партнерское взаимодействие в этом вопросе помогает упростить процедуру: от подачи заявки на газификацию до получения кредита.

– Кредит льготный, поэтому и ставка сниженная?

– Да, часть ставки по этому кредиту банку субсидирует государство, поэтому для клиентов она получается лояльной. На данный момент – от 3,25% до 5%годовых.

– Кто может получить заемные средства?

– Кредит может получить гражданин РФ в возрасте от 23 до 65 лет, имеющий постоянную регистрацию в сельской местности. Минимальная сумма кредита – 30 тысяч рублей, максимальная в нашем регионе увеличена до 500 тысяч включительно. Причем эту сумму можно получить на каждую цель кредита: отдельно на ремонт до 500 тысяч рублей и отдельно на благоустройство (проведение коммуникаций) тоже до 500 тысяч рублей. Срок кредита – от 6 до 60 месяцев. Можно погасить этот кредит досрочно – частично или полностью, без комиссий.

– Пользуется ли спросом у населения данный банковский продукт?

– Потребительский кредит на благоустройство домовладений для жителей села мы выдаем с 2020 года. После того, как полтора года назад максимальная сумма займа была увеличена до 500 тысяч рублей, популярность программы у жителей нашей области возросла.

– Какие шаги должен предпринять человек, чтобы получить кредит на благоустройство?

– Оформление кредита происходит в три этапа. Сначала подается заявка. При этом необходимо предъявить паспорт с постоянной регистрацией на сельских территориях, сообщить работнику банка номера СНИЛС и ИНН. После получения положительного решения нужно выбрать подрядную организацию.

– Привлечь знакомых или найти бригаду рабочих в интернете не получится?

– Не всегда. Важно, что по кредиту на благоустройство все работы можно проводить только по договорам подряда, заключенным с организациями-исполнителями. Это своего рода гарантия качества: обращаясь в банк, вы сразу получаете готовый список проверенных подрядчиков для выполнения необходимых вам работ на любой территории в Волгоградской области. Самостоятельно клиент может найти подрядчика. Но мы должны его проверить. Если он подходит под наши условия, с ним можно будет заключить договор.

– Сколько времени проходит от заявки до перечисления средств?

– В среднем около 10 дней – мы стараемся работать оперативно. В день получения кредита необходимо предоставить договор подряда, при наличии договор купли-продажи материалов или оборудования, подписать кредитный договор и получить кредит. Средства будут направлены на счет подрядной организации, указанный в договоре.

– Надо ли отчитываться о проделанной работе?

– Конечно. После приобретения и монтажа оборудования, выполнения работ необходимо предоставить в банк документы, подтверждающие расходование кредитных средств, (акт выполненных работ, акт приема-передачи товаров и выполненных работ) в сроки, предусмотренные договором подряда и кредитным договором. Своевременное предоставление вышеуказанных документов является обязательным условием участия в Программе субсидирования и применения льготой процентной ставки.

– РСХБ – профильный банк АПК и активный участник реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Какие еще продукты по этой программе вы предлагаете сельским жителям?

– Мы успешно реализуем сельскую ипотеку со ставкой 3%. За время действия программы мы наблюдали стабильный интерес жителей региона к ней, но за последний год спрос еще вырос. В результате в 2023 году банк выдал более 1 миллиарда рублей на приобретение и строительство домов в сельской местности, что в 1,7 раз больше, чем в 2022 году. Этому способствовало и увеличение лимитов – до 6 млн рублей и низкая процентная ставка, а также желание людей жить в своем доме на природе. Причем, хочется отметить, если раньше люди предпочитали приобретать готовые дома, то теперь растет доля индивидуального жилищного строительства. Она составляет 20% во всех выдачах сельской ипотеки. На эти цели уже оформлено 66 кредитов на сумму 274 миллиона рублей.

– По программе «Сельская ипотека» можно приобрести только дом?

– Помимо индивидуального жилищного строительства и готового загородного дома, средства можно направить и на приобретение квартир на первичном рынке в домах высотой не более 5 этажей, расположенных в опорных населённых пунктах, утвержденных Постановлением администрации Волгоградской области.

– Получается, развитие сельских территорий у Россельхозбанка в приоритете?

– Развитие сельских территорий, повышение качества жизни на селе – важная задача, которая стоит перед Россельхозбанком. Мы гордимся тем, что в нашей продуктовой линейке есть такие финансовые инструменты, которые позволяют селянам значительно улучшить качество жизни и условия быта, построив свои дома и сделав их комфортабельными и благоустроенными.

– Где можно ознакомиться с подробной информацией о ваших банковских продуктах?

– Подробную информацию о кредитных программах, актуальных на данный момент специальных предложениях и об условиях предоставления льготных кредитов можно посмотреть на сайте банка . Получить консультацию и оставить заявку на кредит можно в РСХБ. Наши офисы находятся в Волгограде по адресам: ул. Баррикадная, 1б, пр. Героев Сталинграда, 56 и ул. Порт-Саида, 9, а также в районах области.

Фото предоставлено АО «Россельхозбанк».