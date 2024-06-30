Общество

Где в Волгограде отключат горячую воду на новой неделе: список адресов

Общество 30.06.2024 16:42
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30.06.2024 16:42


В Волгограде с понедельника, 1 июля, начнется плановое отключение горячей воды для подготовки системы к новому отопительному сезону. Лишатся привычного комфорта жители шести районов. Перебои в подаче ГВС затянутся почти на две недели. 

V102.RU публикует полный список адресов:

Тракторозаводский район 

с 2 по 15 июля

улица Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а

Дзержинский район 

с 4 по 17 июля 

улица Карла Либкнехта, 13, 21

проспект имени Маршала Жукова, 85, 95, 105,115

улица Рионская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24

улица Хорошева, 46, 48

Центральный район

с 3 по 16 июля

улица Кубанская, 15, 15А

Ворошиловский район

с 3 по 15 июля 

улица Чигиринская, 2

улица Ардатовская, 2

улица Буханцева, 48, 50, 66

улица Клубная, 13

Кировский район

с 1 по 12 июля 

поселок Саши Чекалина, 3, 7, 8

Красноармейский район 

с 2 по 12 июля 

улица Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34

бульвар Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37

улица Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22

проспект Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62

улица Тельмана, 14, 19

улица Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а

улица Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55

улица Доценко, 35а

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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