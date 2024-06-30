Где в Волгограде отключат горячую воду на новой неделе: список адресов

В Волгограде с понедельника, 1 июля, начнется плановое отключение горячей воды для подготовки системы к новому отопительному сезону. Лишатся привычного комфорта жители шести районов. Перебои в подаче ГВС затянутся почти на две недели.
V102.RU публикует полный список адресов:
Тракторозаводский район
с 2 по 15 июля
улица Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а
Дзержинский район
с 4 по 17 июля
улица Карла Либкнехта, 13, 21
проспект имени Маршала Жукова, 85, 95, 105,115
улица Рионская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24
улица Хорошева, 46, 48
Центральный район
с 3 по 16 июля
улица Кубанская, 15, 15А
Ворошиловский район
с 3 по 15 июля
улица Чигиринская, 2
улица Ардатовская, 2
улица Буханцева, 48, 50, 66
улица Клубная, 13
Кировский район
с 1 по 12 июля
поселок Саши Чекалина, 3, 7, 8
Красноармейский район
с 2 по 12 июля
улица Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34
бульвар Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37
улица Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22
проспект Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62
улица Тельмана, 14, 19
улица Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а
улица Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55
улица Доценко, 35а
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»