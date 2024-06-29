Молодежный центр «ВОЛГА» открыли в амфитеатре Волгограда





Андрей Бочаров посетил новый центр развития креативных индустрий «ВОЛГА» на базе амфитеатра на нижней террасе центральной набережной Волгограда.

Центр будет включать в себя такие направления, как арт-индустрия, архитектура, СМИ, народные промыслы, кино и анимация, научно-техническая деятельность, дизайн, фотография, мода, музыка и исполнительское искусство, IT и видеоигры.





- Мы с вами понимаем, что развитие молодежной политики невозможно без такого объекта. Чтобы реализовывать молодежную политику, формировать ее с перспективой, мы должны создать инфраструктуру. Взяв за основу ваши идеи, мы развиваем пойму реки Царицы: там создаем технопарк, зону развлечений, спортивную зону, аквапарк. Чтобы эти идеи и дальше собирать, обсуждать, форматировать, нужен такой центр, — отметил губернатор.

Центр «ВОЛГА» в амфитеатре будет работать круглый год. Одной из функций пространства станет поддержка самозанятых — субъектов МСП и физлиц в возрасте до 35 лет, работающих в сфере креативных индустрий.

Во время молодежного фестиваля #ТриЧетыре на базе центра уже открылась школа блогинга, молодежный медиаштаб, художественная мастерская, танцевальный трек и кинолекторий.

Фото: администрация Волгоградской области