Общество

Под Волгоградом новый участок дороги через Волго-Ахтубинскую пойму готов на 80%

Общество 29.06.2024 19:37
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29.06.2024 19:37

В Волгоградской области приближается к завершению строительство первого этапа Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу, который включает в себя обустройство на территории Волго-Ахтубинской поймы комплекса мостов, участков многополосной дороги и транспортной развязки. Как сообщает ИА «Высота 102», общая готовность объекта достигла 80%.

- На сегодняшний день специалисты приступили к установке шумозащитных экранов, укреплению откосов объемной георешеткой и габионными конструкциями, обустройству автомобильной дороги. На мосту через ерик Гнилой протяженностью 422,6 м полностью выполнен монтаж пролетного строения, проводятся работы по устройству основания проезжей части, — рассказали редакции в Облкомдортрансе.

Кроме того, специалисты напомнили, что ранее подрядные организации завершили возведение 200-метрового моста через ерик Осинки.

Благодаря хорошему темпу, взятому строителями, запуск автомобильного движения по основному ходу трассы должен состояться в сентябре 2024 года.

Дорога через Волго-Ахтубинскую пойму станет частью международного транспортно-логистического коридора «Север-Юг». Сразу после первого этапа протяжённостью 4,5 километров специалисты приступят ко второму. В целом же Третий пусковой комплекс предусматривает создание современной транспортной инфраструктуры протяжённостью 14 километров.

Отметим, помимо возведения дороги через Волго-Ахтубинскую пойму, недавно региональные власти анонсировали строительство второй очереди мостового перехода через Волгу. Реализация этих планов позволит кратно увеличить пропускную способность транспортного объекта.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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