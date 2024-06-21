Экономика

Почетное звание «Заслуженный работник промышленности» получил сотрудник волгоградского предприятия

Экономика 21.06.2024 14:47
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21.06.2024 14:47


Машинисту крана электросталеплавильного цеха № 2 (ЭСПЦ-2) Дмитрию Сивко присвоено почетное звание «Заслуженный работник промышленности Волгоградской области». Торжественная церемония вручения наград состоялась в зале Воинской и Трудовой Славы.
– Для меня большая честь оказаться в числе тех, кто награжден этим высоким званием, – поделился впечатлениями Дмитрий Сивко. – Убежден, что любовь к своей профессии и понимание значимости того, что ты делаешь, служат залогом успеха в любом деле.
Дмитрий Викторович устроился на предприятие почти сорок лет назад. Первый год обучался мастерству управления краном у опытного специалиста, затем начал работать машинистом крана в ЭСПЦ-2.
За годы плодотворной деятельности Дмитрий Викторович стал наставником для многих молодых работников «Красного Октября», удостоен различных ведомственных и заводских наград.
Отметим, что звание «Заслуженный работник промышленности Волгоградской области» входит в перечень наград, учрежденных в рамках обновленной наградной системы региона.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Волгоградской области.

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