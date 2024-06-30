Волгоградская область хранит немало мифов, легенд и исторических загадок. Часть из них связана с подземной жизнью города. Наряду с монастырскими пещерами, сохранившимися сразу в нескольких районах региона, краеведов интересует и построенный во время войны бункер для Ставки Верховного Главнокомандования. Историей секретного объекта, собранной по крупицам в архивных документах, с корреспондентами V102.RU поделился волгоградский историк-краевед Сергей Иванов.

В ноябре 1941-го Государственный комитет обороны принял постановление «О строительстве специальных убежищ в Ярославле, Горьком, Казани, Ульяновске, Куйбышеве, Саратове, Сталинграде». Строились они на случай дальнейшего отступления войск — предполагалось, что в одно из таких сооружений могла перебраться Ставка Верховного Главнокомандования. Ответственность за исполнение особо важного задания возложили на Лаврентия Берию.

Вскоре московский метрострой подготовил проекты бункеров. В Сталинграде для его строительства выбрали склон поймы Царицы между железнодорожным мостом и Кулыгинским взвозом — ныне это место за зданием региональных центров управления МВД и ФСБ.

— Начальник одного из участков Ткаченко вспоминал, что группа бригадиров-проходчиков и инженерно-технических работников прибыла в Сталинград только в январе 1942-го. А вот местные жители, рассказывавшие о событиях тех дней краеведу Евгении Жоровой, называли другие даты — по их словам, эшелон с метростроевцами прибыл в город еще в сентябре 1941-го, то есть до принятия постановления ГКО, — отмечает Сергей Иванов. — Еще один чрезвычайно редкий документ подтверждает, что «штольни командного пункта Сталинградского фронта… построены в 1941-1942-х годах».

Для секретности Сталинградский бункер назвали «Объектом № 98». Уже после окончания Великой Отечественной войны тот самый начальник участка Ткаченко по памяти составил его технологическую схему. Он указал, что низ штолен находился на отметке 0,5–0,75 метров выше уровня поймы Царицы. Над ними нависало 26 метров земли — по расчетам, они могли выдержать даже мощнейший взрыв бомбы весом 1800 килограммов.

— В секретный бункер вели два портала, закрытые «специальными защитно-герметическими дверями». Для защиты помещений от взрывной волны в кирпичных перемычках штольни установили по три двери — две защитные и одну герметичную. Для пущей прочности рамы крепления потолка и стен ставились сплошь одна к другой, — комментирует волгоградский историк. — Штольни уходили вглубь откоса на 80 метров и уже там соединялись длинным коридором. В него выходили двери четырех рабочих помещений штаба, а также аварийной электростанции и калорифера. Архивные документы подтверждают, что в командном пункте имелась своя насосная станция, фильтровентиляционная система, пункт связи и осветительная аппаратура. Объект «питался» электричеством от теплоподстанций Народного сада, ныне Горсада, и ватной фабрики, стоявшей на месте современного кольца скоростного трамвая.

Во время строительства первоначальные планы метростроевцев претерпели серьезные изменения. Так, по документам бункер должен был занимать всего 200 квадратных метров. На деле же его площадь оказалась вдвое больше — 502 квадратных метра. Командующий Сталинградским фронтом Андрей Еременко писал, что «все это сооружение было устроено в виде буквы «П» и имело два выхода, оба в сторону реки Царицы». Однако еще один, запасной, вход в штольню шел со стороны улицы Краснознаменской, в конце которой стоял двухэтажный кирпичный дом. С командным пунктом его связывал ход сообщения.





Внутри «Объекта №98» было немало деталей, непривычных для военно-полевых командных пунктов. Эта «роскошь» наводило его посетителей на определенные мысли. Тогда еще член Военного совета Сталинградского фронта Никита Хрущев писал: «Думаю, что этот командный пункт готовился для какого-то другого штаба, не фронтового, а более высокого. Уж слишком там было все сделано на манер сталинских вкусов: фанерой облицованы стены (все дачи Сталина облицовывались дубовой фанерой, и там было сделано так же, — Прим.), устроен длинный коридор, а от коридора в глубь горы проведены штольни. Все выполнено было очень хорошо. Был оборудован даже туалет. Военные в полевых условиях не могли и думать об этом. Но я никогда не слышал разговоров ни до того, ни тем более позднее, для каких целей и для кого готовился этот командный пункт. Напротив входа в подземелье располагалась старая ватная фабрика, метрах в 100–150 от него. Вход защищали от взрывной волны преграды. Чтобы не выбило дверей, были устроены надолбы, довольно толстые и крепкие».

— Власти решили не ограничиваться одним лишь укрытием и после сдачи объекта, по просьбе секретаря Обкома ВКП (б) Чуянова и по согласованию с директором Московского метростроя Самодуровым, проходчики по тому же проекту приступили к возведению второго подземелья (КП-2), располагавшегося также в левом берегу Царицы, но на 250-300 метров ниже, в районе современных Детско-юношеского центра и ТРЦ «Пирамида», — уточняет Сергей Иванов. — Он предназначался для размещения партийных и советских органов власти. По словам Н. П. Ткаченко, уже вернувшегося тогда в Москву, скорее всего, строителям удалось пройти не более 15-30 метров подходных параллельных штолен. В мае 1942-го остававшиеся метростроевцы были отозваны, а дальнейшие работы продолжили уже саперные воинские части. В дневнике Чуянова окончание строительства и принятие его специальной комиссией датировано только 25 июля 1942 года. А в записи от 15 августа он вновь пишет: «Построено бомбо-газоубежище на берегу р. Царицы».

В дни жестоких бомбежек Сталинграда рядом с командным пунктом и бомбоубежищем вспыхнула ватная фабрика. 27 августа Чуянову позвонили из командного пункта Военного совета с вопросом: «Что за фабрика расположена против нашего КП? Она скоро удушит всех находящихся на командном пункте своим зловонием».

— Строители не успели сделать тамбуры и установили герметичные двери — те, что были в наличии, а не особые, применяемые в московском метро. Не успели сделать и принудительную вытяжку из санузлов, — говорит краевед. — В тот день в штольне находилось 90 человек, хранилось эвакуированное с запада страны золото Госбанка и другие ценности. А несколькими днями ранее, в день массированной бомбардировки Сталинграда, в бомбоубежище на левом склоне реки Царицы пряталось и гражданское население.

Связывался ли «бункер Сталина» с построенным бомбоубежищем, остается вопросом. А вот кто именно работал в этих сооружениях, известно по сохранившимся в архивах документам.

— В бункере бывали будущие маршалы Василевский и Еременко, нарком танковой промышленности Малышев, фронтовые корреспонденты Константин Симонов и Давид Ортенберг. С июля по сентябрь 1942-го отсюда управляли обороной Сталинграда, поддерживали прямую связь со Ставкой. А 14 сентября в лежащий ближе к Волге КП-2 переместился с Мамаева кургана командный пункт 62-й армии, правда, просуществовавший здесь лишь до 18 сентября. В оперсводках и журнале боевых действий местонахождение армейского командного пункта стало обозначаться совсем по городскому: «Пушкинская, 3». Василий Чуйков отмечал: «Это был большой блиндаж-тоннель, разделенный на десятки отсеков… Толщина верхнего земляного перекрытия достигала десяти метров; только бомба весом в тонну могла его пробить, и то не везде», — цитирует Сергей Иванов.

Из-за сильной влажности уже после окончания Сталинградской битвы рабочие установили с наружной стороны убежища специальные металлические зонты, что позволило остановить приток воды в штольни. Однако эта мера не решила проблему, а лишь дала небольшую отсрочку. К концу войны затапливаемые штольни стали разрушаться и вскоре окончательно пришли в негодность.

— Штольни заложили породой, а позже реку Царицы спрятали в трубы. Ее пойму замыли песком, а на откосах левого берега развернули активное строительство. А вот некогда секретный бункер до 1960-х годов стоял открытым, крепление его сводов стихийно разбиралось, а в 1970-е годы входы в него просто засыпали, — заключает историк. — В 1974 году волгоградский геолог Николай Самусь пригласил Ткаченко приехать в наш город. Им удалось обнаружить телеграфный столб с пробитой пулями надписью «ул. Ворошиловская» (по ее оси располагался КП) и ветхий домик на бровке оврага, тоже чудом уцелевший в годы войны. Проживавший здесь старик подтвердил нахождение в откосе Царицы подземелья, тогда уже засыпанного. Нашли они и вентиляционную трубу бункера. Побитую пулями и осколками трубу нам удалось найти и сейчас. На мой взгляд, эти находки дают шанс на то, что когда-то объект будет восстановлен, как памятник истории. Пока же его судьба остается крайне неопределенной.

Автор: Виктория Чумакова

Фотоматериалы предоставлены героем публикации