В Волжском получила развитие ситуация с издевательством над девочкой-подростком. Как сообщает ИА «Высота 102», правоохранительными органами установлены личности всех участников происшествия.

- В социальных сетях распространилась видеозапись с издевательствами над несовершеннолетней. Оперативно были установлены личности подростков. Все они уже допрошены. В настоящее время с несовершеннолетними работают субъекты профилактики, - рассказали журналистам в пресс-службе администрации Волжского.

Также в мэрии отметили, что потерпевшая за медицинской помощью не обращалась. В случае необходимости девочке-подростку будет оказана помощь психологов Волжского центра социального обслуживания.

Напомним, видео с издевательствами над несовершеннолетней было опубликовано в социальных сетях утром 29 июня. На кадрах оказалось запечатлено, как сверстницы поочерёдно бьют пострадавшую по лицу.

Фото: Волгоград / t.me