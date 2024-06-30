Жители Волжского Волгоградской области и по совместительству заядлые грибники несказанно удивились ценам на местном рынке.

— Неприятно поразили цены на колхозном рынке. Белые грибы отдают по 700 рублей! Когда такое было? Уже сравнялись с мясом по цене. Помним, в прошлом году за 500 рублей продавали. И то, мы считали, что это много, — пожаловались читатели V102.RU.





При этом волжане с иронией говорят, что «в пойме их можно найти бесплатно»:

— Свои мы нашли в лесу около поселка Третья Карта в Среднеахтубинском районе. Надо было на рынок сразу бежать, — шутят грибники.

Напомним, ранее волгоградцев изумили цены на ягоды, из-за чего многие дары садов и огородов для некоторых оказались не по карману.

Фото: читатели ИА «Высота 102»