Общество

«В пойме — бесплатно»: жителей Волгоградской области возмутили белые грибы по цене мяса

Общество 30.06.2024 10:19
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30.06.2024 10:19


Жители Волжского Волгоградской области и по совместительству заядлые грибники несказанно удивились ценам на местном рынке. 

— Неприятно поразили цены на колхозном рынке. Белые грибы отдают по 700 рублей! Когда такое было? Уже сравнялись с мясом по цене. Помним, в прошлом году за 500 рублей продавали. И то, мы считали, что это много, — пожаловались читатели V102.RU. 


При этом волжане с иронией говорят, что «в пойме их можно найти бесплатно»:

— Свои мы нашли в лесу около поселка Третья Карта в Среднеахтубинском районе. Надо было на рынок сразу бежать, — шутят грибники. 

Напомним, ранее волгоградцев изумили цены на ягоды, из-за чего многие дары садов и огородов для некоторых оказались не по карману.

Фото: читатели ИА «Высота 102» 

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