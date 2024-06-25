«Красный Октябрь» трудоустраивает школьников на время летних каникул

В июне к работе на металлургическом предприятии приступили 40 подростков. Они привлечены к благоустройству территории, прилегающей к заводоуправлению – помогают сотрудникам хозяйственного управления в обустройстве клумб и уборке.

За летний период 2024 года на предприятие будут трудоустроены 120 школьников от 14 до 18 лет. С ними заключается трудовой договор сроком на один месяц, в обязательном порядке проводится инструктаж по охране труда и промышленной безопасности. Также завод обеспечивает каждого спецодеждой. Согласно нормам Трудового кодекса рабочий день у подростков длится с 8 утра до 12 дня.

Отметим, что «Красный Октябрь» на протяжении последних пяти лет активно поддерживает программу по организации трудоустройства школьников на время каникул, предоставляя им рабочие места.

Фото предоставлено АО «Корпорация Красный октябрь»

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