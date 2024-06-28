Экономика 28.06.2024 12:15 Реклама
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28.06.2024 12:15 Реклама
С начала 2024 года РСХБ выдал более 12,5 млрд рублей аграриям Волгоградской области.
Объем выдачи краткосрочных кредитов составил 12,4 млрд рублей, что на 12% больше чем в 2023 году. Долгосрочных кредитов с начала года Россельхозбанк выдал на сумму 49 млн рублей.
Объем кредитов на приобретение сельскохозяйственной техники составил 50 млн рублей. Кроме того, РСХБ уделяет особое внимание финансированию сезонных полевых работ. На эти цели банк направил свыше 12,4 млрд рублей. Кредиты на пополнение оборотных средств составили 83%.
– В планах Волгоградского филиала Россельхозбанка дальнейшее финансирование АПК региона в необходимых объемах. Кредитные средства будут направлены, в том числе на техническое переоснащение сельхозпроизводства, развитие отраслей животноводства, растениеводства и овощеводства, – отметил директор Волгоградского регионального филиала РСХБ Андрей Гавриленко.
Фото: предоставлено АО «Россельхозбанк»
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